Mosbach. (RNZ) In Heidenheim verteidigte das Auerbacher Tanzpaar Rose-Maria und Friedhelm Bender, das für den Tanzsportverein Mosbach startet, seinen Titel als baden-württembergische Landesmeister der Senioren IV, Sonderklasse in den Standardtänzen erfolgreich, und das bereits zum vierten Mal. 14 ambitionierte Paare waren nach Heidenheim-Mergelstetten gereist, um in dieser Klasse die Meisterschaft auszutanzen. Auch im diesem Jahr unterstützten die Zuschauer die Tanzpaare immer wieder lautstark und diese konnten in einer würdigen Kulisse tolle Leistungen abrufen.

Als Vorjahressieger waren Benders hochmotiviert und gut vorbereitet in dieses Meisterschaftsturnier gegangen. Wie im Vorjahr waren sie der Publikumsliebling, doch die starke Konkurrenz ließ den Kampf um den Meisterschaftstitel in diesem Jahr zu einer sehr engen Entscheidung werden.

Im Finale entschied das Ehepaar Bender mit seiner beeindruckenden Musikalität, Dynamik, Ausstrahlung und sehr guten Technik die Tänze Langsamer Walzer, Tango und Wiener Walzer für sich; bei Slow Foxtrott und Quickstep wurden sie von den Wertungsrichtern auf Platz 2 gesetzt.

Für diese beiden Tänze wurden Karl und Lilo Kunstfeld vom 1. Tanzsportclub Kirchheim unter Teck auf den ersten Platz gesetzt, bei den anderen allerdings auf Platz zwei. Und somit erreichten sie in der Gesamtwertung die Vizemeisterschaft. Klaus und Irene Kast vom ATK Suebia Stuttgart waren mit deutlichem Abstand die Drittplatzierten.