Von Herbert Schmerbeck

Mosbach-Neckarelz. Zum Abschluss warten noch mal zwei Spiele innerhalb von vier Tagen auf den Verbandsligisten SpVgg Neckarelz. Am morgigen Donnerstag um 17 Uhr geht es zum 1. FC Bruchsal, zum letzten Heimspiel ist dann der VfB Eppingen am Sonntag um 17 Uhr zu Gast.

"Wir wollen das Nachsitzen vermeiden", sagt Trainer Marc Ritschel. Die große Chance dazu vergab seine Mannschaft vergangenen Samstag beim 1:1 gegen den FC Zuzenhausen. Mit zwei Siegen ist die Chance trotzdem noch groß, den 13. Tabellenplatz zu verlassen. Das Minimalziel ist aber, den Relegationsplatz zu verteidigen. Das ist mit vier Punkten Vorsprung auf Espanol Karlsruhe durchaus realistisch. "Wenn wir die nächsten beiden Spiele gewinnen, sind wir nicht in der Relegation, es liegt also in unserer Hand. Wir dürfen nicht auf die anderen schauen. Wir müssen unsere Hausaufgaben selbst machen", sagt Co-Trainer Alain Djuvelek.

Bruchsal und Eppingen stehen mit jeweils 46 Punkten auf dem vierten beziehungsweise fünften Tabellenplatz. Für beide geht es im Saisonendspurt um nichts mehr. Das ist auch die große Chance für Neckarelz. Die Spielvereinigung muss den Gegnern die Lust am Spiel nehmen. Kommen die Kontrahenten ins Laufen, wird es schwierig. "Am Donnerstag müssen wir einmal sehen. Es wird natürlich eine ganz schwere Geschichte. Aber wir können gegen jeden gewinnen. Natürlich müssen wir eine bessere Leistung abrufen. Ich bin sicher dass wir das hinkriegen", sagt Ritschel.

Die Bruchsaler verloren zuletzt gegen den Tabellenführer Friedrichstal mit 1:5. Eppingen gewann gerade so mit 4:3 gegen Espanol Karlsruhe und leistete den Neckarelzern damit Schützenhilfe. Das 1:1 gegen Zuzenhausen war damit zumindest mit dem Blick nach hinten wertvoll. Auch wenn Präsident Thomas Ulmer sagte: "Es war wieder eine goldene Ananas. Viele Schüsse, keine Tore, aber auf beiden Seiten. Das Niveau war nicht gerade das beste. Viele Fehlpässe. Insgesamt muss man aber zufrieden sein. Nach der ersten Hälfte hätte man nicht gedacht, dass wir zurückkommen, aber in die zweiten Halbzeit war relativ stark. Da war auch mindestens das Unentschieden verdient. Manchmal war es sicherlich eine Kunst, den Ball neben das Tor zu schießen.

Neckarelz kommt vor den abschließenden beiden Spielen auf 31 Punkte und ein Torverhältnis von minus 9. Zuzenhausen (12. Platz/34 Punkte/-11 Tore) bekommt es mit Kirchheim (8./36 Punkte/+1) zu tun. Auch die SG könnte im schlimmsten Falle noch auf den Relegationsplatz rutschen. Zum Abschluss spielt der FCZ gegen den Tabellensechsten Spvgg Durlach-Aue. Aber auch Kirrlach, Schwetzingen und Bilfingen (alle 35 Punkte) sind noch in der Reichweite von Neckarelz.

Die Chancen, den Relegationsplatz noch zu verlassen sind also durchaus noch da - Neckarelzer Siege vorausgesetzt.