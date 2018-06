Von Herbert Schmerbeck

Mosbach-Neckarelz. Nun heißt es Nachsitzen für die Spielvereinigung Neckarelz. Der Verbandsliga-Viertletzte bekommt es dabei in der Relegation am Sonntag um 17 Uhr in Epfenbach mit dem Vizemeister der Landesliga Rhein/Neckar zu tun, dem FC Victoria Bammental. "Wir sind der Verbandsligist, mit diesem Selbstvertrauen wollen wir da reingehen", sagt Trainer Marc Ritschel.

Sollten die Neckarelzer das Spiel gewinnen, geht es am Wochenende darauf gegen den Sieger der Partie TSV Oberwittstadt (Landesliga Odenwald) gegen FC Heidelsheim (Landesliga Mittelbaden). "Ich bin überzeugt davon, dass wir da durchkommen können. Wir freuen uns auch auf das Spiel vor großer Kulisse", sagt Ritschel.

Zunächst herrschten aber zu Beginn der Woche Ärger und Enttäuschung vor. Gegen den VfB Eppingen vergaben die Neckarelzer die große Chance, den Relegationsplatz noch zu verlassen. "Wir haben eine Viertelstunde darüber geredet", sagt Ritschel," dann haben wir wieder nach vorne geschaut." Und da wartet nun zunächst Bammental. "Es ist möglich, gegen die zu gewinnen. Das ist klar. Positiv stimmt mich auch die Tatsache, dass wir nach einem schlechten Spiel meist ein gutes haben folgen lassen."

Mit 68 Toren stellten die Bammentaler zusammen mit dem Meister Wieblingen und hinter Waldhof Mannheim II (70), die zweitbeste Offensive der Liga. Mit 19 Treffern ragte Carsten Klein heraus. Aber auch David Bechtel kommt auf 14 Tore. Nach einem ordentlichen Saisonstart hielten sich die Bammentaler meist in der Spitzengruppe der Liga auf und waren ab dem dritten Spieltag nie schlechter als Rang vier platziert. Am 21. Spieltag eroberten sie Rang zwei, gaben diesen nicht mehr her und hatten am Saisonende gar zehn Punkte mehr als der Tabellendritte Waldhof Mannheim II aber auch sieben Zähler weniger als Wieblingen. Im Tor des FC Bammental steht mit Florian Hickel ein Keeper, der mit der SpVgg Neckarelz seine größten sportlichen Erfolge feierte.

"Wir hatten ein Vorbereitungsspiel gegen die und wissen, was auf uns zukommt", sagt Ritschel. Seine Konzentration gilt aber eher der eigenen Stärke. "Wir waren ja nur zwei, drei Punkte von Rang neun entfernt und haben sicher kein schlechtes Verbandsliga-Niveau", sagt der Trainer. Dieses Selbstvertrauen versuchte er seinen Spielern in dieser Woche mit auf den Weg zu geben. Allerdings muss er zwei Ausfälle verkraften. Mit Lukas Böhm (Mexico) und Henrik Hogen fehlen gleich zwei Spieler mit großer individueller Klasse. "Leider haben sie schon früh gebucht", sagt Ritschel. "Aber auch das wird nicht entscheidend sein." Zuletzt hatte er wieder einen relativ großen Kader beieinander, so dass die beiden Ausfälle ersetzt werden können.