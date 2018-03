Schefflenz. (ou) Traditionell lädt die Läufergemeinschaft Schefflenztal am Palmsonntag, der dieses Jahr auf den 25. März, fällt, Läufer zum 21. Palmsonntaglauf nach Schefflenz ein. Wie in den Jahren zuvor bietet die LG Schefflenztal allen Laufbegeisterten die Gelegenheit, auf unterschiedlichen Distanzen ihrer Leidenschaft nachzugehen. Neben einem attraktiven Laufangebot für die ganze Familie sorgen die Helfer der LG Schefflenztal um den Vorsitzenden André Dicken mit einem umfangreichen Küchenbüffet für das leibliche Wohl der Gäste.

Die Jüngsten dürfen sich beim Bambinilauf über 200 Meter messen. Je nach Altersstufe können Schüler und Jugendliche auf Strecken von 400 bis 1000 Meter ihr Können unter Beweis stellen.

Beim Jedermannlauf über fünf Kilometer und Hauptlauf über zehn Kilometer kommen auch die "Großen" nicht zu kurz. Wie die Jahre zuvor ist auch in diesem Jahr der Hauptlauf über 10 Kilometer Bestandteil des Drei-Flüsse-Cups. Weitere Läufe des zum elften Male ausgetragenen regional populären Läufercups sind am 14. April der Lindenlauf in Neuenstadt, am 3. Juni der Elztaler Volkslauf in Auerbach, am 17. Juni der Finsterklingenlauf in Sulzbach, der Gänslauf in Herbolzheim am 21. Juli und den krönenden Abschluss bildet die Friedrichshaller Runde in Bad Friedrichshall am 29. September. Zur Teilnahme am Cup ist keine separate Anmeldung notwendig. Für die Wertung in diesem Cup ist allerdings die Teilnahme an mindestens vier der sechs Wertungsläufe über jeweils 10 Kilometer erforderlich.

Läuferinnen und Läufer, die an allen sechs Wertungsläufen teilnehmen wollen, können sich auch über www.drei-fluessecup.de für alle sechs Wertungsläufe gleichzeitig und für acht Euro Ermäßigung anmelden. Voranmeldungen zum Palmsonntag-Lauf können online bis zum 24. März, um 16 Uhr unter www.lg-schefflenztal.de getätigt werden. Kurzentschlossene können noch bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start nachmelden.

Gestartet wird um 9.20 Uhr mit dem Bambinilauf (Jahrgang 2011 und jünger) über 200 m. Die Bambinis laufen kostenlos und erhalten nach dem Lauf eine Medaille. Die Vorangemeldeten erhalten zusätzlich eine kleine Überraschung. Weiter geht es ab 9.25 Uhr mit den Schülerläufen über 400 Meter (2009/2010), 600 Meter (2007/2008), 800 Meter (2005/2006) und 1000 Meter (2003/2004).

Außerdem beginnt eine neue Zeitrechnung (Teil 1): Erstmals in der Geschichte des Palmsonntaglaufs werden die Laufzeiten der Läufer über fünf und zehn Kilometer mit einem Transponder/Chip-System gemessen. Da es sich nicht um einen Einmal-Chip handelt, wird bei der Anmeldung ein Pfand erhoben, welches nach Laufende an der Hauptkasse bei Rückgabe des Transponders wieder zurückerstattet wird.

Die Läufer über die 5 Kilometer Distanz werden um 9.50 Uhr auf die Strecke geschickt. Die jeweils schnellsten drei Athleten (weiblich/männlich) über diese Läufe dürfen sich bei der Siegerehrung über diverse Sachpreise freuen. Um 10 Uhr erfolgt dann der Startschuss für den Hauptlauf über zehn Kilometer. Die drei Erstplatzierten (weiblich/männlich) erhalten wertvolle Gutscheine. Die Altersklassenplatzierten (jeweils Erster bis Dritter, weiblich/männlich) haben die Auswahl aus diversen Sachpreisen. Für die Unterbietung der Streckenrekorde über zehn Kilometer ist ein Preisgeld ausgelobt. Die Siegerehrungen finden im Anschluss an den 10-km-Hauptlauf ab etwa 11.30 Uhr statt.

Teil 2 der neuen Zeitrechnung heißt: Es beginnt die Sommerzeit. Das bedeutet, dass die Uhren in der Nacht vom 24. auf den 25. März um eine Stunde vorgestellt werden.