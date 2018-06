Walldürn. (kn) Die ADAC Odenwaldring-Klassik war am Wochenende wiederum das sportliche Highlight für alle Motorradfreunde aus nah und fern. Die nostalgische Faszination dieses Motorsport-Events hat auch bei der 11. Auflage dieses Motorradrennens wieder viele Fahrer und Zuschauer in seinen Bann gezogen.

Über 220 Teilnehmer aus insgesamt sieben Ländern verdeutlichten einmal mehr den Stellenwert dieser Veranstaltung, die mit ihrer bunten Mischung der klassischen Solo- und Gespann-Motorrädern eine einzigartige Rennatmosphäre bietet. Für das Team um Organisationsleiter Manfred John bedeutet diese Großveranstaltung stets eine große Herausforderung, die nur mit den vielen Helfern hinter den Kulissen zu bewerkstelligen ist.

Umso schöner dass auch in diesem Jahr das Wetter mitspielte und damit die Mühen der Veranstalter belohnt wurden. Bis auf ein paar kleine "Ausrutscher" war auch das Renngeschehen ohne schlimmere Unfälle über die Bühne gegangen und damit fiel das Fazit von Organisationsleiter Manfred John auch in diesem Jahr äußerst positiv aus, auch wenn durch eine parallel Veranstaltung am Nürburgring der ein oder andere Fahrer abwesend war.

Die Zuschauer in Walldürn sind dagegen immer wieder angetan von der Atmosphäre und der Nähe zu dem rund zwei Kilometer langen Rundkurs, die man an keinem anderen Austragsort vorfindet.

Neben den sportlichem Wettkampf mit Motorrädern aus den Epochen von 1950 bis 2001, Oldtimer, Youngtimer, aktuelle Renn - und Sportmotorräder, Solo und Seitenwagen, hatte der Veranstalter auch bei der neuerlichen Auflage ein sehr attraktives Begleitprogramm aufgestellt.

Hier „duellieren“ sich Günter Müller und Alex Link. Sie gehören sie dem Mudauer Rennstall an. Foto: Narloch

Bereits zum ersten Pflicht-Training am Samstagvormittag waren die Parkplätze rund um das Flugplatzareal bereits bestens gefüllt und zu den ersten Wertungsläufen am Nachmittag konnten die Rennbedingungen bei strahlendem Sonnenschein nicht besser sein.

Eine starke Truppe sowohl im Renngeschehen wie auch außerhalb, der Rennstall Mudau auf ihren vorwiegend italienischen Rennmaschinen der Marken Moto-Guzzi, MV Augusta, Laverda und Morini, die jedes Jahr auch tatkräftig beim Aufbau ihren Mann stehen.

Erwähnt seien aber auch die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr, die Einsatzkräfte vom Rettungsdienst DRK Walldürn, sowie die vielen freiwilligen Streckenposten und Mitarbeitern hinter den Kulissen und nicht zuletzt dem Flugsportclub Walldürn für die Bereitstellung des Geländes, ohne die eine Durchführung der Veranstaltung nicht möglich wäre.