Walldürn. Normalerweise werden Motorrad- und Autorennen auf den namhaften Rennstrecken wie Hockenheimring oder Nürburgrinring ausgetragen. Doch einmal im Jahr kommt der Motorsport zu den Fans, nach Walldürn zum Odenwald-Klassik-Flugplatzrennen vom 8. bis 10. Juni. Da wird der dortige Sportflugplatz zur Rennpiste umgebaut mit einer Rundenlänge von zwei Kilometer. Rund 250 Fahrer kommen in den Wallfahrtsort, dort fahren sie die Wertungsläufe zur Klassik Trophy 2018 aus. Solo- und Seitenwagen-Motorräder von 1950 bis Baujahr 2000 sind dort zu sehen.

Junge und ältere Motorradfans erinnern sich gerne an das eine oder andere Motorrad, das sie vielleicht selbst einmal besessen haben. Im Focus aber stehen die astreinen Rennmaschinen, speziell die Zweitakter, die als Produktions-Rennmaschinen damals gebaut wurden. Heute sind sie auf Grund der Reglementierung nicht mehr im Grand-Prix-Sport vertreten, dafür erleben sie bei den Rennen der Klassik Trophy ihren zweiten Frühling: Die Production Racer von Honda, Yamaha, Suzuki oder die Exoten und Eigenkonstruktionen sind dort am Start.

Ein besonderer Höhepunkt sind die MV Agusta Rennmaschinen von Bernd Wagner. Die einzige je gebaute Sechs-Zylinder-Rennmaschine des rennbegeisterten italienischen Grafen Agusta wird genauso in Aktion zu sehen sein, wie die Vier- und Dreizylinder-Maschinen, die der rennbegeisterte Techniker mit nach Walldürn bringt.

Die Nähe der Besucher mit Plätzen direkt an der Strecke, der freie Zugang ins Fahrerlager, das macht den besonderen Reiz dieser Veranstaltung aus., der an das ehemalige Rennen in Buchen erinnert. Am Freitag, 8. Juni, beginnen die Freien Einstellfahrten um 12.30 Uhr, der Samstag beginnt bereits um 8 Uhr mit den ersten Trainingsläufen und um 15.30 Uhr mit den Rennen. Der Sonntag, 10. Juni, startet um 9 Uhr, gegen 17 Uhr wird die Veranstaltung beendet sein.

Info: Die komplette Starterliste und weitere Informationen, wie Zeitplan, die Fahrer, die Strecken, sind auf der Homepage unter www.klassik-motorsport.com hinterlegt.