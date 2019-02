Von Roland Karle

Obrigheim. Nachdem die sportliche Schlacht geschlagen war, rangen Beteiligte und Beobachter um Worte. "Meine Fresse", entfuhr es Max Lang, "war das ein Wettkampf". Jakob Neufeld griff ganz tief in den Schieber mit den Superlativen. "In den gefühlt 400 Jahren, seit ich Gewichtheber bin, war das die Saison mit den spannendsten Wettkämpfen - und heute ging es so eng zu, da bin ich um zehn Jahre gealtert." Auf den Plätzen fieberten die Zuschauer sicht- und hörbar mit. "Eine riesige Stimmung ist das hier. Klasse, was Obrigheim auf die Beine stellt", fand Joachim Stadler. Und Hans Hofrichter funkelten die Augen: "Das war reinste Werbung fürs Gewichtheben."

Nationalheber Max Lang vom AC Mutterstadt und Obrigheims Ex-Internationaler Jakob Neufeld gehörten zu den Hauptdarstellern eines Gewichtheber-Krimis, der knapp tausend Zuschauer zwei Stunden lang fesselte. Selbst gestählte Sportler wie Ex-Fußballprofi Stadler, heute Leiter des Nachwuchsleistungszentrums beim Zweitligisten SV Sandhausen, und Fachleute wie Hofrichter, Präsidiumsmitglied des Baden-Württembergischen Gewichtheber-Verbands, waren beeindruckt von dem Schlagabtausch, den sich der als Tabellenführer angereiste AC Mutterstadt und der SV Obrigheim am Samstagabend lieferten - mit dem besseren Ende für den Gastgeber: Er gewann sowohl das Reißen (359,7:359,1) als auch das Stoßen (534,7:528,9), was zum ersehnten 3:0-Sieg und einem Ergebnis von 894,4:888,0 Relativpunkten führte. Dadurch ist, vorausgesetzt Favorit Obrigheim gewinnt die beiden ausstehenden Duelle in Durlach und gegen Roding, der Einzug ins DM-Finale am 27. April geschafft.

Vorsprung von 600 Gramm entscheidet das Reißen

Gejubelt wurde oft in der Neckarhalle. Das erste Mal kurz vor der Pause: Als Nico Müller und Matthäus Hofmann ihre dritten Versuche im Reißen bewältigt hatten, danach Gäste-Heber Mohamed Ihab Youssef die bereits mit 165 Kilo bepackte Hantel unberührt liegen ließ. "Schade, dass er nicht rangeht", kommentierte Tom Schwarzbach, derzeit verletzter Heber des AV Speyer, der zusammen mit BVDG-Geschäftsführer Eric Schneidenbach das Spitzenduell der Süd-West-Bundesliga live im Internet auf Sportdeutschland.tv begleitete. Der Ägypter verzichtete also auf den Schlussakkord und somit die Chance für Mutterstadt zu kontern. Obrigheim führte zu diesem Zeitpunkt mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,6 Punkten oder 600 Gramm, und Ihab Youssef hätte bei seiner Premiere für die Pfälzer die Spannung ins Unermessliche treiben können.

So aber bescherte der Mann aus dem Morgenland seinem Club ein böses Erwachen: Der erste von drei Punkten ging an die Gastgeber. Zuvor hatte sich keine Mannschaft entscheidend absetzen können. "Es war offen bis zum letzten Versuch", befand Obrigheims Teamchef Manuel Noe. Im Zusammenspiel mit Vorgänger Edmund Ehrmann, der in altbekannter Manier den Computer mit Daten fütterte und analysierte, wurden Zwischenstände notiert und Hochrechnungen angestellt. Gewichtheben ist berechenbar - und kann doch so herrlich unberechenbar werden.

Die Athleten des SV Obrigheim zeigten sich von Beginn an entschlossen, selbstbewusst und nervenstark. Lediglich die Norwegerin Sol Anette Waaler wackelte: Sie vermasselte den ersten Versuch des Reißens und erneut den dritten. Das Stoßen hingegen absolvierte sie tadellos und sammelte 138 Punkte bei ihrem Heimdebüt. Insgesamt missglückten den Obrigheimern fünf Versuche im gesamten Wettkampf, dem Gegner acht. Teamchef Noe sah sich bestätigt: "Wer die wenigsten Fehler macht und seinen Plan durchbekommt, wird gewinnen."

Obrigheim hält Druck stand

Doch Mutterstadt steckte nie auf und böse Überraschungen schnell weg, etwa als die erfahrenen Nina Schroth und Max Lang gleich zum Auftakt patzten. Die erste Gruppe im Reißen machten die Gäste zu einem reinen Damenprogramm, neben Schroth standen Lisa Marie Schweizer und Lara Dancz auf die Bühne. Für Dancz wurde im Stoßen Michael Varlamov eingewechselt, um noch ein paar Punkte gutzumachen. Doch insgesamt gingen vier von sechs Schlussversuche im Stoßen daneben, zudem musste Schroth ihren vermaledeiten zweiten Versuch korrigieren, und Max Lang steigerte überraschend von 185 nur auf 188 Kilo.

Der SV Obrigheim kam mit der Spannung besser zurecht und hielt dem Druck des Gewinnenmüssens stand. Das Heimrecht wurde zum Heimvorteil. "Es war richtig laut in der Neckarhalle", sagte Manuel Noe, der sich vor der Begegnung "viel Krach" gewünscht hatte. Nach getaner Arbeit richtete Jakob Neufeld am Mikrofon "vielen, vielen, vielen Dank" ans Publikum. Er wusste, dass bei etlichen Versuchen das hundertfach auf die Bühne gerufene "Hoch, hoch" gewirkt hatte. Der mit 35 Jahren Team-Älteste hielt, was er versprochen hatte: Rundenbestleistung im Reißen, Stoßen und Zweikampf, unterm Strich 144 Punkte. Marius Oechsle, der ebenso wie Neufeld dem Gewichtheben als ambitionierter Freizeitsportler nachgeht, tat es seinem Teamkameraden gleich und glänzte mit Saisonrekord. Beide blieben ohne Fehlversuch, das gelang sonst nur noch Nico Müller. Dafür gab’s ein Sonderlob von Manuel Noe: "Sie haben eine tolle Performance hingelegt. Das ist unter den gegebenen Umständen nicht selbstverständlich."

Nico Müller glänzt

Nicht selbstverständlich - das lässt auch über die 183,4 Punkte von Nico Müller sagen. "Das war erste Sahne", gratulierte Noe dem Leistungsträger. Sieben Wochen vor der Europameisterschaft präsentierte sich der vor dem Wettkampf von BVDG-Sportdirektor Frank Mantek zum "Gewichtheber des Jahres 2018" ausgezeichnete Athlet in hervorragender Verfassung. Hinter dem Ägypter Ihab Youssef (186,8) war er zweitbester Athlet des Wettkampfs und für den SV Obrigheim im dramatischen Endspurt der Siegesgarant. "Ich habe ein paar mehr Kilo draufgelegt, als eigentlich geplant waren. Aber der Verlauf des Wettkampfs hat es erfordert und ich war mir sicher, dass ich das hinbekomme", sagt der Europameister von 2018.

Beeindruckend, wie souverän er im Stoßen 195 Kilo nach oben wuchtete - und dadurch kurz vor Schluss den Obrigheimer Vorsprung um fünf Punkte erhöhte. Dadurch stand Mutterstadt unter Druck, dem die Heber nicht standhielten. Zwar hievten Ihab Youssef (195 Kilo) und Philipp Forster (196 Kilo) die Hantel auf die Brust, aber beim Ausstoßen knickten sie ein. So blieb es ohne Folgen, dass Sargis Martirosjan, mit 161 Punkten zweitbester Obrigheimer, seine dritten Versuche nicht in die Wertung brachte. Auch Matthäus Hofmann musste sich nicht über die ihm entglittenen 193 Kilo im Stoßen grämen, sondern konnte sich freuen über einen weiteren Schritt nach vorn. Das zweite Obrigheimer Eigengewächs in der Nationalmannschaft näherte sich mit 143 Punkten seiner Rundenbestmarke (147) und nimmt Kurs auf die EM.

Beim SV Obrigheim geht der 16. Februar 2019 als Gewichtheber-Feiertag in die Chronik ein. Denn es gelang nicht als Außenseiter ein glatter 3:0-Sieg gegen den bisherigen Spitzenreiter und der Sprung ins DM-Finale: Weil der deutsche Meister AV Speyer am Samstag gegen Durlach nur 2:1 gewann, sind die Chancen groß, dass Obrigheim die Gruppenphase in der Süd-West-Bundesliga als Erster abschließt - und dadurch den Endkampf in der Neckarhalle ausrichten wird. Das i-Tüpfelchen lieferte der SV Obrigheim II, der unmittelbar vor dem Bundesliga-Duell in der 2. Liga den AC Weinheim besiegte - und mit 645 Punkten den seit 2003 gültigen Zweite-Mannschaft-Rekord (644,7) übertraf.

Noch besser lässt sich ein Drehbuch kaum schreiben.