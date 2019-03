Von Roland Karle

Obrigheim. Der Teamchef warnt. "Wir müssen aufpassen, vor allem im Reißen. Da ist der Gegner stark", sagt Manuel Noe vor dem Heimkampf der Obrigheimer Gewichtheber gegen den TB Roding. Auch Vorstandskollege Werner Diemer rät, die Gäste "auf keinen Fall zu unterschätzen". Dass der SV Obrigheim am Samstagabend um 19.30 Uhr als Favorit die Bühne betritt, darin sind sie sich ebenfalls einig. Vorsicht und Zuversicht haben sich also freundlich untergehakt.

Noch befinden sich die hiesigen Gewichtheber-Freunde im "Wenn-dann"-Modus. Die beliebteste Satzkonstruktion lautet so: "Wenn wir gegen Roding gewinnen, dann erreichen wir das Finale." Und das Beste an dieser Prognose: Gelingt ein glatter 3:0-Sieg, findet der Endkampf zu Hause statt. Gegner in der Neckarhalle wären am 27. April der AC Mutterstadt und der SSV Samswegen. Das heißt aber auch: Ein 2:1-Erfolg reicht nicht, weil der dann punktgleiche AC Mutterstadt aufgrund von mehr Relativpunkten den Titel in der Gruppe A holen würde.

Von nahem betrachtet, also ohne durch die Fanbrille zu blicken, aber auch ohne Pessimismus-Pillen zu schlucken, spricht fast alles für den SV Obrigheim: Das Team von Kapitän Jakob Neufeld weist 18:3 Punkte auf, Roding 13:8. Die Rundenbestleistung der Obrigheimer steht bei 894,4 Relativpunkten, Roding kommt auf 778,5. Für die Einheimischen gehen drei EM-Heber an den Start, nämlich Nico Müller, Matthäus Hofmann und Emily Campbell; die Bayern haben mit Simon Brandhuber nur einen Nationalheber an Bord.

Und dann ist da noch die Statistik: Seit 1991 trafen die beiden Mannschaften zehn Mal aufeinander - und zehn Mal gewann der SV Obrigheim, stets sowohl im Reißen als auch im Stoßen. Im Durchschnitt ergibt sich ein Ergebnis von 808:609 Punkten. Sprich: Wenn alles so wie immer läuft, dann werden die Gastgeber heute nach 22 Uhr in der Neckarhalle kräftig jubeln.

Erste zarte Vorbereitungen für das mögliche Finale hat der Verein schon getroffen: Erfahrungsgemäß ist die Nachfrage nach Endkampf-Eintrittskarten in Obrigheim immer groß. Im Falle eines 3:0-Sieges gegen Roding können sich Interessierte per Überweisung gleich ein Ticket sichern. Nähere Informationen dazu gibt es nach dem Wettkampf in der Halle. Der offizielle Vorverkauf an den bekannten Stellen soll am 1. April starten.

Sportlich hat das Duell gegen Roding einiges zu bieten. Wenige Wochen vor der EM präsentierten sich Nico Müller und Matthäus Hofmann in Training und Wettkampf auf hohem Niveau. Gerade sind sie von einem zehntägigen Lehrgang aus der Sportschule Kienbaum bei Berlin zurückgekehrt. Dort haben sie mit Lasten jenseits 200 Kilo hantiert. In der Bundesliga werden sie nicht ihr volles Leistungsvermögen ausschöpfen, ihr Fokus gilt schließlich der Europameisterschaft in Georgien.

Aber gegen Roding, das ist für Müller und Hofmann ein letzter Praxistest. "Wir entscheiden kurzfristig, wie hoch wir gehen", sagt ihr Trainer Oliver Caruso. "Die Jungs haben ein straffes Pensum hinter sich. Es ist wichtig, dass sie bei der EM mit der nötigen Frische antreten." Dennoch: Den Schongang werden sie nicht einlegen, im Gegenteil. In der letzten Phase der Vorbereitung bleibt es wichtig, ordentliche Reize zu setzen.

Während Müller als Titelverteidiger zur EM fährt, gehört auch Rodings Simon Brandhuber zu den wenigen deutschen Gewichthebern, die sich dort Hoffnungen auf eine Medaille machen können. Er wird für seine Mannschaft ordentlich Punkte sammeln, vor zwei Wochen bei der 778,5: 815,8-Niederlage in Mutterstadt holte der 69-Kilo-Athlet 173 Relativpunkte.

Der SV Obrigheim wird nur einen der beiden Ausländerplätze besetzen. Die Spanier Alejandro Gonzales Baez und Acoran Hernandez sowie der Österreicher Sargis Martirosjan erhalten so kurz vor der Europameisterschaft keine Freigabe von ihren Nationalverbänden. Auch für die Norwegerin Sol Anette Waaler, die gleich in der ersten April-Woche ihren Wettkampf absolviert, liegt der Bundesliga-Termin zu knapp. Anders ist das bei Schwergewichtlerin Campbell, die deutlich später auf die EM-Bühne muss. Für sie kommt das Duell gegen Roding als Generalprobe ganz gelegen.

Fehlen wird Marius Oechsle, der seine Schulterbeschwerden auskurieren will. Jakob Neufeld kränkelte letzte Woche ein wenig, hat sich aber fit zurückgemeldet. Neben dem Mann aus Pleutersbach komplettieren heute Abend zwei Eigengewächse das Team: Yannik Staudt und Ruben Hofmann, die mit Bundesliga-Bestleistungen von 120 beziehungsweise 115 Punkten ein ähnliches Niveau aufweisen.