Von Roland Karle

Obrigheim/Schwarzach. In der turkmenischen Hauptstadt Ashgabat ticken die Uhren anders. Wenn für Gewichtheber Matthäus Hofmann am Donnerstag, 8. November, die Weltmeisterschaft in der 109-Kilo-Klasse beginnt, ist es dort 10 Uhr. Um den Wettkampf des 24-Jährigen zu verfolgen, sind Bretzelbäcker-Qualitäten gefragt, denn in Deutschland steht der Uhrzeiger dann erst auf der frühen Sechs. Hofmann hat schon einige internationale Wettkämpfe absolviert, war aber noch nie bei einer Weltmeisterschaft der Aktiven. "Stimmt, das ist für mich eine Premiere", sagt der Obrigheimer Gewichtheber.

WM-Erfahrung hat er trotzdem, auch wenn sie schon eine Weile zurückliegt: Im Mai 2013, also vor mehr als fünf Jahren, startete Matthäus Hofmann in Lima bei der Junioren-WM und wurde Fünfter. "Das war damals ein guter Wettkampf, daran erinnere ich mich gerne", so der Sportsoldat, den sein Trainer Oliver Caruso nach Turkmenistan begleitet und im Wettkampf betreut. Im RNZ-Interview erklärt Matthäus Hofmann, wie die Vorbereitung lief und was er von sich erwartet.

Sie hatten in den vergangenen Jahren viel Verletzungspech. Wie geht’s Ihnen jetzt, so kurz vor der WM?

Matthäus Hofmann: Ich bin gesund, fühle mich gut und konnte ohne Einschränkungen trainieren. Jetzt hoffe ich, dass ich bei der WM einen guten Tag erwische.

Ihr Comeback auf internationaler Parkett lief gut, als Sie im Frühjahr bei der EM in Bukarest Fünfter wurden. Der Wermutstropfen: Sie verletzten sich im Wettkampf am Knie und mussten danach operiert werden. Wie stark hat das die WM-Vorbereitung beeinträchtigt?

Es wurde ein kleiner Knorpelschaden diagnostiziert, der operative Eingriff war nötig und leider auch eine Zwangspause von mehreren Wochen. Seit Ende Juni, Anfang Juli stehe ich wieder im Training. Ab und zu habe ich noch kleine Beschwerden, das können Nachwehen der Operation sein, aber mein Trainingspensum konnte ich eigentlich wie geplant durchziehen.

Wie gut sind Sie in Form?

Ich bin ein Typ, der recht schnell wieder in die Gänge kommt, aber um Bestleistungsniveau zu erreichen, dafür braucht es einfach Zeit. Und die war einfach zu knapp. Da hätte ich schon noch sechs Wochen benötigt.

Seit der EM haben Sie erst einen Wettkampf absolviert, vor zwei Wochen im Bundesliga-Duell mit dem SV Obrigheim in Speyer. Reicht das, um mit einem sicheren Gefühl auf die WM-Bühne zu gehen?

In Speyer lief es mit sechs gültigen Versuchen richtig rund, damit war ich zufrieden. Natürlich hätte ich mir mehr Wettkampfpraxis vor der Weltmeisterschaft gewünscht, aber es war wichtig, erstmal im Training eine vernünftige Basis zu legen. Es ist klar, dass ich bei der WM noch keine Bäume ausreißen werde, aber wenn ich meine Leistung von Speyer wiederholen oder sogar um ein paar Kilo übertreffen kann, wäre das okay.

In Turkmenistan geht es erstmals um Qualifikationspunkte für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Wie stark beschäftigen Sie sich damit?

Olympia ist mein Ziel. Deswegen starte ich bei dieser WM, um Punkte zu sammeln und meine Chancen zu wahren. Ein Platz unter den Top 20 wäre unter den aktuellen Umständen prima für mich. Danach geht es darum, gesund zu bleiben und topfit zur Europameisterschaft 2019 zu fahren.