Obrigheim. (rol) Es war ein bisschen verkehrte Welt in Speyer: Direkt nach seinem Wettkampf musste sich Nico Müller mit dem Titel des Vizemeisters und Silber begnügen, am Ende der Veranstaltung stand er dann aber ganz oben. Die Sache lässt sich aufklären: Müller brachte am vergangenen Wochenende 78,4 Kilo auf die Waage, also fast drei Pfund mehr als in seiner gewohnten Gewichtsklasse (bis 77 kg) erlaubt sind. Entsprechend rückte der Olympia-Zehnte von Rio eine Stufe weiter.

Dort traf er auf Tom Schwarzbach vom AV Speyer, seinen langjährigen Kollegen aus der Nationalmannschaft. Ein kräftiger Kerl, der mit seinen 84,9 Kilo die erlaubte Masse in der 85-Kilo-Klasse fast komplett ausschöpfte. Weil auch Schwarzbach derzeit gut in Form ist und als Lokalmatador in Speyer besonders motiviert an die Hantel ging, konnte ihn sein deutlich leichterer Obrigheimer Kontrahent nicht aus der Favoritenrolle drängen. Nach bewältigten 346 Kilo im Zweikampf jubelte Schwarzbach über den Meistertitel, während Nico Müller mit 340 Kilo als Zweiter aufs Podest stieg.

Grund zu hadern hatte Müller, zwei Tage vor seinem DM-Auftritt 24 Jahre alt geworden, aber nicht. Im Gegenteil: Am Ende der dreitägigen deutschen Meisterschaften der Aktiven und Junioren winkte er doch noch von ganz oben. In der Relativwertung, die das gewuchtete Hantel- in Relation zum eigenen Körpergewicht setzt, standen 184 Punkte für Nico Müller. Kein anderer Athlet hatte mehr zu bieten, so dass der Obrigheimer bester Gewichtheber der DM 2017 war. "Ein toller Auftritt von Nico", lobte Oliver Caruso seinen Schützling, der mit 155 Kilo im Reißen eine persönliche Bestleistung aufstellte. "Er hat fünf Versuche auf sehr hohem Niveau hervorragend gemeistert." Im letzten Durchgang hätte er sich die Sahne auf die Torte klecksen können. "Die hätte ich gerne gesehen, denn seine Kraftwerte hätten es hergegeben", kommentierte Trainer Caruso mit Blick auf die 190 Kilo, denen sich Müller dieses Mal beugen musste. "Aber unterm Strich gibt’s nichts zu meckern. Nico hat einen glänzenden Wettkampf absolviert."

Auch mit Matthäus Hofmann, dem nach langer Verletzungspause aufstrebenden 105-Kilo-Athleten, zeigte sich Caruso überaus zufrieden. Sechs fehlerfreie Versuche, 344 Kilo im Zweikampf und 140 Punkte in der Relativwertung - ein Arbeitszeugnis, das sich sehen lassen kann. "Es geht richtig gut voran bei Matthäus. Mir hat vor allem gefallen, dass er technisch so gut gehoben hat."

Unter die Top 10 in der Gesamtwertung hat es Jakob Neufeld geschafft, für den 301 Kilo im Zweikampf 150 Punkte brachten. In der stark besetzten 77-Kilo-Klasse, unter anderem mit dem DM-Zweitbesten Max Lang aus Chemnitz, blieb ihm nur der undankbare 4. Platz.

Drei der acht Obrigheimer Starter gehören noch den Junior/inn/en an. Sarah Döll wurde hier in ihrer Gewichtsklasse deutsche Meisterin, Janne Soldner (bis 105 kg) Zweiter und Ruben Hofmann (bis 77 kg) Sechster.

Der erstmals für Kraft-Werk Schwarzach bei einer DM gestartete Jürgen Spieß überzeugte in der Gewichtsklasse bis 94 Kilo. Der dreifache Olympia-Teilnehmer beendete seinen Wettkampf mit 360 Kilo im Zweikampf und als deutscher Meister. Die dadurch erzielten 172,8 Punkte bedeuten im Endklassement Rang 5. Ebenso wie Nico Müller, der sich bereits im Bundesliga-Duell gegen den KSV Durlach qualifiziert hatte, hat nun auch Spieß die WM-Norm erfüllt und wird Ende des Monats bei den Welttitelkämpfen in den USA dabei sein.