Neckarelz. (js) Was ist da los bei der SpVgg Neckarelz? Die C-Jugend-Fußballer qualifizierten sich über die Kreismeisterschaft für die bfv-Hallenfußballendrunde (Futsal) und errangen in Kirrlach den badischen Titel. Vergangenes Wochenende scheiterten die Nachwuchsfußballer bei den süddeutschen Meisterschaften erst im Finale an der SpVgg Greuther-Fürth. Die Vizemeisterschaft berechtigt aber zur Teilnahme am Bundesfinale, dem DFB-Futsal-Cup in Gevelsberg (Nordrhein-Westfalen). Die RNZ sprach mit dem Neckarelzer Trainer und C-Lizenz-Inhaber Yves Schäufele aus Laudenberg über die Gründe des Erfolgs und die Perspektiven der Mannschaft.

Herr Schäufele, erst einmal Glückwunsch zum badischen Titel und zur süddeutschen Hallenfußball-Vizemeisterschaft. Hand aufs Herz, hätten Sie mit solchen Erfolgen gerechnet?

Yves Schäufele: Vielen Dank für Ihre Glückwünsche. Rechnen kann man mit solchen Erfolgen natürlich nicht, doch ich wusste, was unsere Jungs draufhaben. Und anhand der stetigen Steigerung in der bisherigen Hallenrunde kamen die Erfolge nicht von ungefähr und sind in meinen Augen mehr als verdient. Mein Co-Trainer Jevahn Mitto, der mich in allen sportlichen Belangen super unterstützt, und ich sind unglaublich stolz auf das, was sich die Jungs in den letzten Wochen erkämpft haben. Außerdem ist es sehr schön mit anzusehen, wie die Eltern hinter unserem Team stehen und dadurch ebenso ihren Beitrag zum Erfolg leisten. Das kannten wir bisher so noch nicht, daher wissen wir dies umso mehr zu schätzen und hoffen, dass wir auch in Gevelsberg die Halle wieder in "Neckarelzer Hand" bringen werden.

Der Spielerkader wird sich wohl nicht ausschließlich aus Neckarelzer Jugendlichen zusammensetzen?

Nein, aber alle unsere Spieler sind Jungs, die in der Region verwurzelt sind und sich zu 100 Prozent mit der SpVgg Neckarelz identifizieren. Ich würde uns als eine kleine Kreisauswahl zwischen Mosbach, Walldürn und Eberbach bezeichnen, eben richtige Odenwälder.

Gibt es einen Spieler der mit seinen bisherigen Leistungen besonders herausgestochen ist?

Unser Motto lautet, die Mannschaft ist der Star, damit sind wir bisher sehr gut gefahren. Ich denke, um gerade gegen höherklassige Gegner zu bestehen, ist dies unabdingbar.

Welche Perspektiven hat Ihr Team? Die erste Neckarelzer Mannschaft spielt nicht mehr in der Regionalliga, Bundesligavereine könnten aufmerksam geworden sein. Bleibt die Mannschaft zusammen?

Natürlich versuchen wir die Jungs - soweit möglich - zu halten. Dennoch sehen wir es nicht nur als Verlust an, wenn die Nachwuchsleistungszentren der Bun-desligisten auf unsere Spieler aufmerksam werden und den ein oder anderen verpflichten, was die letzten Jahre auch vorgekommen ist. Dies ist auch eine Bestätigung für die Neckarelzer Jugendarbeit, wobei unserer Jugendleitung mit Dominic Krümpelbeck, Carsten Dietrich und Norbert Reinmuth das Herzstück der Neckarelzer Nachwuchsarbeit darstellt.

Herr Schäufele, Sie sind mit 27 Jahren relativ jung und im Besitz der DFB-C-Lizenz. Streben Sie weitere Fortbildungen an?

Die laufende Runde ist meine vierte Saison als Jugendtrainer. Hierbei habe ich in den ersten drei Jahren die B- und A-Jugend der SG Limbach betreut. Seit diesem Jahr bin ich bei der SpVgg Neckar-elz. Zum Thema Fortbildung: Letztes Jahr habe ich bereits den Eignungstest für die DFB-B-Lizenz erfolgreich abgelegt. Dieses Jahr werde ich dann, soweit es die Zeit bei dreimal Training plus ein Spiel pro Woche zulässt, mit den Profillehrgängen beginnen.

Am 24./25. März spielt Ihre Neckarelzer C-Jugend beim Bundesfinale in Gevelsberg um die Deutsche Meisterschaft. Was ist sportlich noch möglich?

Bisher haben wir bereits für zwei dicke Überraschungen gesorgt. Warum sollten wir nicht für eine weitere kleine Überraschung gut sein? Nach dem Motto: Aller guten Dinge sind drei.