Schefflenz. (jbl) Bei Frühlingswetter begann für die Reiterinnen und Reiter des Neckar-Odenwald-Kreises auf der Hohen Buche in Schefflenz die Turniersaison 2018. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen starteten die Prüfungen des Hallenbturniers in diesem Jahr schon am Freitag. Magret Diemer und ihr Team zeigten sich begeistert angesichts der guten Annahme ihres Turniers. Dank zahlreicher ehrenamtlicher Helfer aus den eigenen Reihen sowie der Hossa-Schefflenz, gelang es, eine Wohlfühlatmosphäre für Aktive und Besucher zu erzeugen. Während in der Halle ein abwechslungsreiches und spannendes Wettbewerbsprogramm lief, ging es auf dem Abreiteplatz und drumherum dem sonnigen Wetter angepasst, fröhlich und kameradschaftlich zu.

Vor allem am Sonntag, zur offiziellen Eröffnungsveranstaltung des Neckar-Odenwald-Cups, der erfolgreichen Turnierserie im Neckar-Odenwald-Kreis, die bereits in ihre neunte Runde geht, herrschte ausgelassene Stimmung. Man genoss das erste gesellige Beisammensein und Wiedersehen am Turnierplatz nach der langen Winterpause. In Erinnerung an den gemeinsamen Ausflug in das Pferdeland Ungarn, zu dem der Schirmherr Landrat Dr. Achim Brötel Ende der vergangenen Saison eingeladen hatte, hatte die Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Schefflenz, Magret Diemer, den Bogenschützenverein eingeladen. Denn die gemeinsame Unternehmung hatte "voll ins Schwarze getroffen", und das taten die Bogenschützen dann auch offiziell zur Eröffnung der vielseitigen Kreisrunde.

Auf das Hallenturnier folgen, Sand- und Rasenplätze bei der Runde durch die teilnehmenden Vereine. Das sind in dieser Saison nach Schefflenz, Robern (28./29. April), Buchen (16./17. Juni), Waldbrunn (30. Juni/1. Juli), Höpfingen (7./8. Juli) und Osterburken (15./16. September).

Bürgermeister Rainer Houck, dem Hausherrn des Schefflenzer Reit- und Springturniers, oblag es die Vertreterinnen und Vertreter aus den Vereinen, Politik und der Wirtschaft auf der Anlage zu begrüßen. Für die feierliche musikalische Umrahmung sorgten wiederholt die Schefflenztaler.

Landrat Dr. Achim Brötel freute sich auf eine weitere gesellige Saison des Neckar-Odenwald-Kreis-Cups und dankte den Sponsoren, stellvertretend dem BGV für die langjährige finanzielle Unterstützung. Den vielen ehrenamtlichen Unterstützern und den Organisatoren, Dr. Jens Kleine und seinem Team, sowie den Mitgliedern der teilnehmenden Vereine sprach er sein Lob aus, es sei einfach toll zu sehen, wie sich aus einer fixen Idee heraus die Veranstaltung zu einem echten sportlichen Aushängeschild für den gesamten Neckar-Odenwald-Kreis entwickelt habe. Die "Aufbruchstimmung bei den teilnehmenden Vereinen dieses hervorragenden Werbeträgers für den Landkreis sei deutlich zu spüren. Auch Bundestagsabgeordneter Alois Gehrig und die Sportkreisvorsitzende Dr. Dorothee Schlegel hatten sich von dieser Atmosphäre anstecken lassen und wünschten den Teilnehmern eine faire Saisonrunde.