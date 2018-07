Mosbach/Nüstenbach. Erstmals firmierte das traditionsreiche Mountainbikerennen des TV Mosbach in Nüstenbach unter dem Namen MPDV Mountainbike-Cup. Bei optimalen Bedingungen erlebten die zahlreichen Zuschauer - darunter Jürgen Kletti, der Geschäftsführer des namengebenden Sponsors, sowie Hartmut Landhäußer, Ehrenvorsitzender des TV Mosbach - spannende und hochkarätig besetzte Rennen. Viele Lizenzfahrer nutzten die Möglichkeit für einen letzten Test vor den nun anstehenden Bundesligarennen.

Und auch die Biker des TV Mosbach konnten mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machen. Allen voran Maxim Dinter und Jamie Marc Herr, die im Rennen der Jugend Hobbyklasse die Plätze zwei und drei belegten. Jamie Marc Herr übernahm damit, trotz eines spektakulären Sturzes, die Führung in der Gesamtwertung nach vier von fünf Rennen vor seinem Teamkollegen Dinter. In der gleichen Wertungsklasse rundete Jonas Bodi auf Platz fünf das starke Ergebnis für den TV Mosbach ab.

Mit Eifer bei der Sache. Foto: S. Weindl

Aber auch in den anderen Rennen hatten die Athleten des TV Mosbach ein wichtiges Wörtchen mitzureden. In der Klasse U13 belegte Alexander Gehrke den 9. Platz und Konstantin Popp den 17. Platz. Das hervorragende Mannschaftsergebnis des TV Mosbach rundeten Lennis Kampp (Platz acht, U15) sowie Denis Böttle mit Platz zwölf im stark besetzten Rennen der Herren Lizenzfahrer ab. Im Rennen der Jüngsten (U9) belegte Leroy Herr den dritten Rang, Noah Walter fuhr knapp dahinter auf Platz fünf.

Absolut zufrieden zeigten sich denn auch die Organisatoren rund um Abteilungsleiter Andreas Wurz: "Trotz einiger Neuerungen und Änderungen haben fast alle Abläufe fast wie am Schnürchen geklappt. Wir sind mit unserem neuen Format sehr zufrieden. Ich bin stolz auf alle Helfer, Sponsoren und Unterstützer des MPDV Cups."

Die Entscheidungen in der Gesamtwertung 2018 fallen am 8. September beim Finale in Remchingen. Weitere Informationen und die ausführlichen Siegerlisten der Einzelrennen und der Gesamtwertung sind auf den Internetseiten der Rennserie unter www.mpdv-cup.de zu finden.