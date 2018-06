Mosbach/Waibstadt. Nach dem Ende der zehnjährigen Zusammenarbeit mit dem Titelsponsor firmiert der ehemalige LBS-Cup-Mountainbike nun unter dem Namen MPDV-Mountainbike-Cup. Die Gesamtwertung des Wettbewerbs erfolgt in insgesamt fünf Rennen. Bei der dritten Wertungsrunde dieser Serie in Waibstadt gingen am Wochenende auch die Mountainbike-Cracks des TV Mosbach an den Start, mit zum Teil hervorragenden Ergebnissen.

Im Rennen der Jugend-Hobbyfahrer fuhren Jamie Herr und Maxim Dinter auf die Plätze zwei und drei - und somit gemeinsam aufs Podest. Beide haben nun auch in der Gesamtwertung Plätze auf dem Treppchen in Sichtweite.

Und auch bei den Jüngsten (U9) konnte Leroy Herr aufs "Stockerl" fahren und seinen 3. Platz aus dem Vorjahr wiederholen. Das gute Mannschaftsergebnis vervollständigten Michael Kuhn (Senioren: 7. Platz), Alexander Gehrke (U13: 17. Platz) und Lennis Kampp (U15: 6.Platz).

Als nächstes Rennen des MPDV-Cups folgt nun das "Heimspiel" am 15. Juli in Nüstenbach an gewohnter Stelle. Erwartet werden in den unterschiedlichen Wertungsklassen rund 200 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus ganz Südwestdeutschland.

Der Renntag in Nüstenbach wird, wegen des am gleichen Tag um 17 Uhr beginnenden Endspiels um die Fußball-WM, diesmal schon um 9 Uhr beginnen und mit der Siegerehrung aller Klassen um 15.30 Uhr enden.