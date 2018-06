Waldkatzenbach. Beim 2. Lauf des Rhein-Main-Cups in Rüsselsheim/Bauschheim gingen am vergangenen Samstag mit Sarah und Silas Joho (Bike House Bühler Mosbach) auch zwei Mountainbiker des VfR Waldkatzenbach an der Start und auf die Strecken. Sarah Joho musste in der Altersklasse U13 einen Rundkurs auf dem Gelände des Off-Road-Zentrums Rhein Main mit 1,4 km fünfmal bewältigen. Die technisch anspruchsvolle Strecke mit steilen Anstiegen bis zu 60 Prozent forderten den Fahrer(inne)n alles ab. Sarah Joho belegte am Ende einen guten 4. Platz.

Bei den U17-Hobbyfahrern war die Strecke 2,2 km lang und mit einer Steilabfahrt von 100 Prozent technisch noch anspruchsvoller. Silas Joho erwischte einen guten Start und lag anfangs auf Platz zwei. In einer Kurve stürzte er dann aber und wurde dadurch bis ans Ende des Feldes durchgereicht. Nach fünf Runden und einer tollen Aufholjagd konnte er dann aber doch noch einen Platz auf dem Treppchen einfahren. Mit seinem dritten Platz in Rüsselsheim liegt er damit in der Gesamtcupwertung momentan auf Rang zwei des Klassements.

Schon tags darauf fand in Mannheim der zweite Lauf des MPDV-Mountainbike-Cups statt. Bei verschiedenen Technikwettkämpfen mussten die Teilnehmer Punkte "erfahren", um einen möglich guten Startplatz für die im Jagdstart absolvierten Hauptrennen zu ergattern.

In der Klasse U11 waren für den VfR Waldkatzenbach drei Starter angetreten. Bei den Technikübungen erreichte Altea Maria Craviolo den 7. Platz bei den Mädchen, ihr Bruder Sebastiano den 8., Noel Heid schaffte es bei den Jungs auf den 13. Platz. Während die beiden Jungs auch auf diesen Plätzen nach dem über drei Runden andauernden Rennens ins Ziel kamen, konnte sich Craviolo nach dem Start nach und nach Richtung Spitze vorarbeiten und noch einige Konkurrentinnen überholen, um sich am Ende mit dem dritten Platz zu belohnen.

In der Klasse U15 starteten Nils Miron Heid und Lea Kumpf. Heid schaffte in dieser hart umkämpften Klasse sowohl bei den Technikübungen als auch im Slalom den 11. Platz und ging infolge dessen auch von diesem Startplatz ins Rennen. Er konnte ihn zwar nicht ganz bis ins Ziel retten, am Ende mit dem 12. Platz trotzdem sehr zufrieden sein. Bei den Mädchen startete Lea Kumpf gut in den Wettbewerb und konnte gleich zu Beginn alle fünf Punkte bei den Technikhindernissen erreichen. Im darauffolgenden Slalomwettbewerb kam sie auf den dritten Platz und durfte das Hauptrennen gemeinsam mit dem Cupführenden aus der zweiten Startreihe in Angriff nehmen. Beim Start gelang es ihr, ein paar Meter zwischen sich und ihre Kontrahentin zu legen. Und nachdem Kumpf den Vorsprung verteidigen konnte, durfte sie am Ende ihren ersten Saisonsieg im MPDV-Cup verbuchen.

In der Klasse U9 startete im letzten Rennen Adelaide Craviolo. Diese jüngste Klasse musste keine Hindernisse bewältigen, zwei Runden rund um die Pfingstbergschule waren hier zu absolvieren. Am Ende des Rennens konnte sich Craviolo über ihren ersten Sieg in einem MPDV-Cup-Rennen freuen und stand stolz ganz oben auf dem Siegerpodest.

Bei diesem Rennen wurden auch die diesjährigen Bezirksmeisterschaften des Radsportbezirks Neckartal-Odenwald ausgetragen. Die Fahrer des VfR Waldkatzenbach konnten hier folgende Platzierungen erreichen: U9 Mädchen - 1. Platz: Adelaide Craviolo; U11 Mädchen - 2. Platz: Altea Maria Craviolo; U11 Jungs - 5. Platz Sebastiano Craviolo, 7. Platz Noel Maxim Heid; U15 Jungs - 5. Platz Nils Miron Heid; U15 Mädchen - 1. Platz Lea Kumpf.

Das nächste Rennen des MPDV-Cups steht am kommenden Wochenende bei den Kraichgaubikern in Waibstadt an.