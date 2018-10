Mosbach. (RNZ) Die Badischen Bestenkämpfe der Sportgymnastinnen (Einzel und Mannschaft) fanden in der Sporthalle der Ludwig-Erhard-Schule statt. Mit 23 Gymnastinnen war der TV Mosbach neben dem TV Kork und dem TV Oberachern als einer der drei stärksten Vereine im Badischen Turnerbund erfolgreich.

Bei den Einzelgymnastinnen, die alle im Pflichtbereich einen Dreikampf mit Ball, Keulen und Band zu absolvieren hatten, waren 60 Starterinnen in den entsprechenden Altersklassen aktiv, 16 Mannschaften kämpften um die Plätze auf dem Siegerpodest. Das Trainer- und Kampfrichterteam der Mosbacher Mädchen war überaus zufrieden mit den Einzelleistungen der Gymnastinnen, hatten doch alle mit dem neuen Wettkampfprogramm des Deutschen Turnerbunds und neuen Pflichtübungen in der kurzen Zeit von den Sommerferien bis zum Oktoberwettkampf eine Menge dazu gelernt und sich seit dem vergangenen Wettkampfjahr gesteigert.

Unter der Obhut von Rebecca Neubert und Anna Tsiapkinakis erzielten die Nachwuchsgymnastinnen des TV Mosbach folgende Ergebnisse:

AK 9 und jünger: Hannah Epp 4. Platz, mit Ball und Keulen sogar die drittbeste Bewertung.

AK 10: Hier dominierten die Mosbacherinnen klar, es siegte Ella Bachert deutlich, Salomè Thomas erturnte sich mit ein wenig Pech mit dem Ball dennoch den dritten Platz, dicht gefolgt von Lilly und Laura Kazakis auf den Plätzen 4 und 5.

AK 11: Leni Jansky (6.), Zoe Siebert (8.) und Miriam Mittmesser (10.) zeigten bereits gute Ansätze bei starker Konkurrenz.

Mit der Mannschaft erreichten die genannten Gymnastinnen des TV das Siegerpodest und durften die Silbermedaille (Ella, Salomè, Laura und Leni) bzw. Bronze (Hannah, Lilly, Zoe und Miriam) in Empfang nehmen.

Besonders eng lagen die Ergebnisse in der AK 12 und AK 14/15 beieinander. Die Trainerinnen Trude Schalek und Julia Waschitschek hatten intensiv mit ihren Gymnastinnen gearbeitet, dicht aufeinander erzielten Maja Gavran, Nastasia Schlepel, Lena Becker, Elvira Sporta und Anastasia Dudko die Plätze neun bis dreizehn im stärksten Teilnehmerfeld der Zwölfjährigen. In der AK 14/15 belegten Alisa Dulski und Julia Fitz die Plätze 6 und 7 bei stabilen Leistungen.

Mit der Mannschaft konnten sich Lena, Maja und Elvira ohne Streichnote den 5. Platz sichern (AK 12/13), Anastasia, Nastasia und Julia F. durften in der höheren Altersklasse der 14/15-Jährigen als Zweitplatzierte das Siegerpodest erklimmen.

Bei den Landesbestenkämpfen in den Altersklassen 16/17 und 18 plus hatten die Mosbacher Gymnastinnen das Sagen. Madeleine Crnjak, Anne Gastler und Julie Wolf belegten mit sicheren Auftritten bei allen Übungen nacheinander die Plätze eins bis drei, auch in der Mannschaft siegten sie in der AK 16/17.

Bei den über 18-Jährigen erreichte Julia Waschitschek mit über 50 Punkten Platz eins, dicht gefolgt von Deborah Kohl als Vizemeisterin, Lara Köhler platzierte sich dicht dahinter auf Platz 3 und Sandra Petric wurde vierte, alle mit sehenswerten fast perfekten Übungen.

Auch mit der Mannschaft erturnten sich Julia W., Deborah, Lara und Sandra den Sieg, sehr zur Freude der Trainerinnen Margrit Schalek-Boigs und Lara Köhler. Zahlreiche Zuschauer verfolgten die Wettkämpfe in der Sporthalle der LES und sahen Wettkämpfe, die auf sehr hohem Niveau ausgetragen wurden, bestens versorgt von vielen helfenden Händen des Elternteams.