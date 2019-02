Mosbach. (gek) Erst ein Klopfen an die Kabinentür, kurz darauf ein mehrstimmiges "Ja, herein" und dann öffnete sie sich - der Schiedsrichter betrat die Kabine, um die Passkontrolle vorzunehmen. "Schreiner" las der Mann in der schwarzen Kluft vor und blickte in die Runde. Stille trat ein, ehe er, leicht irritiert, ein zweites Mal den Namen aussprach: "Schreiner." Kein "Hier" war zu hören, keine Hand ging nach oben, stattdessen aufklärende Worte aus dem Kreis der Mannschaft des FC Mosbach: "Der ist auf der Toilette." Wieder einmal fehlte Helmut Schreiner, der Torwart, bei einer Passkontrolle.

"Vor den Spielen war Helmut immer nervös", schildert Roland Lenhardt den Grund, warum der Mann mit der Nummer eins auf dem Rücken so häufig diesen Check verpasste. "Ihm war aufgrund seiner ausgeprägten Nervosität einfach schlecht und so zog er sich auf eine für ihn typische Weise zurück", führt Roland Lenhardt, der einstige brillante Mittelfeldakteur der Masseldorner, weiter an.

Als es schließlich für die beiden Mannschaften ans Einlaufen ging, war Helmut aber wieder dabei. Das Lampenfieber, das den 1,93 Meter großen Keeper an Spieltagen stets erfasste, war weggeblasen.

Helmut Schreiners Fußball-Karriere begann 1957 im Wohnbarackenlager, das im Gewann "Katzenhorn" 1944 aufgebaut worden war. Im Lager gab es einen Sandplatz, der sich dort befand, wo heute das Mosbacher Hallenbad zu finden ist. "Helle" spielte in der C-Jugend erstmals organisiert Fußball, doch viel häufiger wurde, wie auch schon in den Vorjahren, auf der "Hübner-Wiese" gekickt. Im "Unger", einer Wirtschaft im Lager, gab es die Möglichkeit, sich umzuziehen. Und es gab dort auch eine Waschküche mit einem Wurstkessel, in dem Wasser erhitzt wurde, so dass sich die Fußballer waschen konnten.

"Hermann Wild übernahm die C-Jugend und hat aus mir ein Torwart gemacht", schildert Helmut Schreiner den Anfang seiner Karriere zwischen den Pfosten. Es stellten sich schnell Erfolge ein: Kreismeisterschaft mit der C-Jugend, Berufungen in die Kreisauswahl und mit der A-Jugend gelang der Aufstieg in die Main-Neckar-Staffel. "Wir hatten mit Helmut Bauer, ´Seppl´ Holzinger, Helmut Kanzler, Paul Kretz und Reinhard Lagler große Talente in unseren Reihen", schwärmt Helmut Schreiner von seinen damaligen Mitspielern.

Ein Meilenstein für den FC Mosbach war der Bau des Hartplatzes, der im August 1965 eingeweiht wurde. Da ein Klubhaus noch fehlte, haben sich die Fußballer und auch die Schiedsrichter in Räumlichkeiten der Gaststätte "Zucki" umgezogen. Zwei Jahre nach der Einweihung errang die Erste die Meisterschaft in der B-Klasse und die Zweite wurde bei den Reserven neuer Titelträger, somit kam Helmut Schreiner ein weiteres Mal zu Meisterehren. Zudem glückte der Pokalsieg auf Kreisebene.

1968 erfolgte sein Wechsel zum FC Freya Limbach. Mit Klaus Hemberger hatte Helmut Schreiner bei der "Mosbacher Majolika und Ofenfabrik Nerbel" einen Mitarbeiter, der von den sportlichen Wechselwünschen erfuhr und darüber Freya-Vorstand Edi Bachmann informierte. Da Limbach einen Torwart suchte, machte sich Edi Bachmann auf nach Mosbach und kam in einer Mittagspause in die Firma. Ein Termin wurde vereinbart und beide Seiten wurden sich schnell einig. Unter Trainer Fritz Gläser schaffte Helmut Schreiner beim Amateurligisten umgehend den Sprung in die Erste und fühlte sich von der ersten Minute an bei der "Freya" pudelwohl. "Die Kameradschaft war von Beginn an super und ich bin toll aufgenommen worden", erzählt Helmut Schreiner. Und ist noch heute von Edi Bachmann begeistert: "Edi hat den Laden zusammengehalten und dafür gesorgt, dass ich, trotz vieler Angebote, in Limbach geblieben bin." Selbst ein Probetraining beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat Helmut Schreiner abgesagt, und auch den Anfragen aus Neckarelz, Neckargerach, Sinsheim und Eppingen erteilte er eine Absage.

1969 stieg Limbach aus der 2. Amateurliga ab, in der Endabrechnung fehlte nur ein Zähler. Ein erster großer Erfolg stellte sich 1972 mit dem Gewinn des Kreispokals ein. Limbach, nun von Gerd Czapla angeleitet, setzte sich gegen Sattelbach durch. Helmut Schreiner: "Da habe ich extra meinen Urlaub verschoben, um dabei sein zu können." Und hielt den entscheidenden Elfmeter.

Im Weltmeisterschaftsjahr 1974 gelang der "Freya" die Rückkehr in die 2. Amateurliga. "Helmuts Anteil am Aufstieg beziffere ich auf 30 Prozent", sagt Ex-Coach Roman Andres. "Als Torwart war er schon eine gestandene Person. Helmut wollte unbedingt aufsteigen. Hielt Limbach in der Saison 1974/75 noch problemlos die Klasse, reichte es ein Jahr darauf nicht mehr zum Ligaverbleib. Vier Jahre später endete Helmut Schreiners Engagement bei der Freya. "Meine besten Kollegen, wie Alfred Heß und Bruno Heckmann, hatten aufgehört, auch Edi Bachmann war nicht mehr im Amt", erläutert Helmut Schreiner. Und andererseits machten sich auf Seiten des FC Mosbach, der mittlerweile in der Landesliga um Punkte kämpfte, einige Fürsprecher für eine Rückkehr des Keepers zum FCM stark. "Das waren vor allem Jonny Schmidt, Jurl Helter, Alfred Krebs und Picco", ergänzt der Torwart. Und Helmut Schreiner entschied sich und kehrte zum FCM zurück.

"Rein menschlich gesehen, ist Helmut immer für Kameradschaft und Gemeinschaftsgefühl eingetreten", charakterisiert ihn Roman Andres und fügt hinzu: "Die Zusammenarbeit mit ihm hat Spaß gemacht. Als Erster habe ich mit ihm ein spezielles Torwarttraining durchgeführt. Helmut war ein guter Torwart und in seinem Fünf-Meter-Raum der King gewesen."

Bruno Heckmann, einer der Limbacher Vorzeigefußballer aus jenen Tagen, hebt hervor, dass "wir in Limbach eine gute Kameradschaft hatten. Ich habe eine Etage vor ihm gespielt und wir haben uns blind verstanden. Helmut war der beste Keeper zu unserer Zeit, es gab keinen besseren. Ohne ihn wären wir 1974 nicht aufgestiegen. Noch heute ist Helmut bei fast jedem Spiel der Ersten dabei und so noch immer mit dem FC Freya Limbach verbunden. Wenn der Verein ruft, ist Helmut zur Stelle."

Alfred Hess, damaliger Kapitän und der Leader einer starken Freya-Elf, deren Achse Schreiner-Rotter-Herkert-Bräunig-Heckmann-Hess-Schick-Kessler bei der Konkurrenz gefürchtet war, erzählt, dass "wir regelmäßig Kontakt haben und unser Verhältnis noch immer gut ist. Wir sehen uns bei den Spielen des FC Limbach und beim alljährlichen Straßenfest, wo Helmut Forellen zubereitet. Seine Treue zum FC Limbach und zu seinen Fußballkameraden rechne ich ihm hoch an."

Nach seiner Rückkehr zum FC Mosbach half Helmut Schreiner mit, die Stadtmeisterschaft 1980 gegen die Spvgg. Neckarelz zu erringen und in den folgenden Jahren den Klassenerhalt zu sichern. Als am 18. Oktober 1985 das Rasenspielfeld des FCM gegen den damaligen Bundesligisten SV Waldhof eingeweiht wurde, stand er im Tor der Stadtauswahl. Nach der Partie erhielt er von Waldhofs Coach Klaus Schlappner nicht nur ein großes Lob für seine Leistung, sondern auch eine Einladung, mal beim SVW-Training vorbeizuschauen. Die nahm Helmut Schreiner mit Freude an und brachte die beiden anderen FC-Torleute Jürgen Ehler und Ralf Engl im Schlepptau gleich mit.

1986 durfte Helmut Schreiner den Reiz zweier Relegationsspiele miterleben. Drei Teams waren punktgleich: Laudenberg, Neckargerach und der FC Mosbach. Die Entscheidung musste somit eine Abstiegsrelegation bringen, in der der FC Mosbach gegen Laudenberg und Neckargerach zwei souveräne Siege einfuhr. In den folgenden Jahren half Helmut Schreiner immer wieder in der Ersten aus und beendete 1992 wegen einer Knieverletzung schließlich seine Karriere.

"Helmut war unser Torwart und hat immer von seiner Emotion gelebt", sagt FC-Urgestein Karl Brand. "Vor der Partie war er nicht ansprechbar, weil seine Anspannung sehr groß war. Im Spiel hat er dann alles gegeben und sich nicht gescheut, auch seine Mitspieler anzuleiten und Hinweise zu geben, wo er Korrekturbedarf gesehen hat. In der Abstiegsrelegation nach der Saison 85/86 hat er mit seiner Erfahrung der Mannschaft den Rückhalt gegeben, den sie benötigt hat. Er konnte, wenn er wollte, jeden überzeugen, selbst Schiedsrichter waren davor nicht gefeit. So hatte bei einem Auswärtsspiel die Heimmannschaft Trikots an, die dieselbe Farbe hatten wie Helmuts Torwartpulli. Helmut sprach so lange mit dem Schiedsrichter, bis dieser dafür sorgte, dass die Heimelf in einem andersfarbigen Dress auflief. Beim FCM hat er sich viele Verdienste erworben und ist mehrfach ausgezeichnet worden."

Georg Helter, der Ex-Multi-Funktionär des FCM schlechthin, ist noch heute von "Little" angetan: "Helmut war ehrgeizig, dennoch jederzeit für einen Spaß zu haben."

Für Walter Throm, den super Fußballer aus Weisbach, war Helmut Schreiner "ein ruhiger, solider und sachlicher Torwart, mit dem ich in der Auswahl, die gegen Waldhof gespielt hat, gestanden habe. Ich schätze ihn als coolen Typ ein, der kein Stress gemacht und häufig das ausgebügelt hat, was seine Vorderleute nicht klären konnten." Gerhard Noe, der Laudenbergs Fußball weit über die Kreisebene hinaus bekannt gemacht hat, lobt: "Helmut war auf dem Platz ein Sportsmann erster Klasse und ein Torwart per excellence, einfach ein Meister seines Fachs. Und wenn man sich heute trifft, freut man sich gemeinsam. Ein freudiges "Hallo" und wir sind sofort im Gespräch."

Die Farbe Gelb hat es Helmut Schreiner, der Strümpfe und Schuhe erst immer links angezogen hat, besonders angetan. "Gelb war schon in der A-Jugend meine Wunschfarbe, ein Spleen von mir. Ein gelber Torwartpulli und ein gelbes Stirnband, das musste einfach sein." Und dass der Hobby-Angler und Fan des FC Bayern München sowie der TSG 1899 Hoffenheim zunächst ohne Torwarthandschuhe spielte und erst nach seiner Rückkehr zum FC Mosbach welche benutzte, ist dem damaligen Hartplatz geschuldet.

Unvergessen sind zwei Auswahlspiele. In Sulzbach war Helmut Schreiner dabei, als der Gegner die deutsche Bundeswehrnationalmannschaft war. Und beim TSV Schwarzach stand eine Auswahl der deutschen Weltmeister-Elf von 1974 gegenüber, 7:7 endete im Übrigen dieses Treffen. "Vier Schüsse von Gerd Müller habe ich abwehren können", ist Helmut Schreiner noch immer ein wenig stolz auf seine Leistung in diesem Spiel. Und auch die Begegnungen gegen BKV Elöre Budapest 1982 und 1983 sind ihm im Gedächtnis geblieben.

Eine Menge Spaß haben Paul (li.) und Mats mit Opa Helmut. Foto: gek

Mit Gabi, seiner Frau, hat Helmut Schreiner eine Tochter, Bianca, deren beide Söhne in Waibstadt Fußball spielen. "Weder Paul noch Mats stehen im Tor", erklärt der begeisterte Ungarn-Reisende und fügt hinzu: "Ich bin oft im Fußball-Training mit dabei." Und so bleibt Helmut Schreiner, der von 1983 bis 2008 auch als Spielausschussmitglied seine Erfahrungen weitergab und das 1990 eingeführte Fischessen am Karfreitag bis heute praktiziert, weiterhin dem Fußball verbunden.

Heute wird Helmut Schreiner ein Siebziger. Die RNZ gratuliert und wünscht der "Katze vom Kraichgau" alles Gute. Ob auch ein Schiedsrichter anklopfen wird?