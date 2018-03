Mosbach. Bestnoten sicherten sich die Nachwuchsturnerinnen aus den beiden Mosbacher Gymnasien dieser Tage beim Kreis- und Bezirksfinale im Bundeswettbewerb Jugend trainiert für Olympia - Disziplin Gerätturnen - in der Olympiahalle in Nußloch. Auguste-Pattberg- und Nicolaus-Kistner-Gymnasium entsandten gleich mehrere Mannschaften für den Wettkampf IV,2, hier starteten Schülerinnen der Jahrgänge 2005 und jünger. Wettkampfluft lag in der Halle, und an den Geräten Schwebebalken, Reck, Boden und Sprung turnten sich zahlreiche Mädchen aus den Schulen des Neckar-Odenwald- und des Rhein-Neckar-Kreises konzentriert und angespannt ein.

Mit drei Mannschaften, bestehend aus jeweils fünf Turnerinnen, sammelte das APG fleißig Punkte und stand bei Wettkampfende als stärkste Schulmannschaft fest. Team I mit Hannah Schumacher, Mara Demmler, Jule Heisner, Madeleine Haas und Malin Maßholder holte sich verdient den ersten Platz mit 170,55 Punkten.

Dabei konnte Hannah Schumacher auch in der Einzelbewertung mit äußerst präzise geturnten Pflichtübungen den ersten Platz für sich verbuchen, Mara Demmler wurde hier mit stabilen Leistungen mit Platz drei belohnt, und Jule Heisner erturnte sich zusammen mit Madeleine Haas die höchste Bodenbewertung des Wettkampfes.

Gleich nebenan aufs Treppchen durften die jungen Sportlerinnen des NKG springen: Platz 2 mit 169,05 Punkten holten sich Jemima Morsch, Jette Zimprich, Viktoria Wozniak, Emma Glaser und Viktoria Baier. In der Einzelwertung punktete besonders Jemima Morsch, sie wurde auch Vizemeisterin im Vierkampf unter 36 Turnerinnen.

Die jungen Talente der 2. Mannschaft des APG erkämpften sich mit 164,3 Punkten einen starken 4. Platz, das dritte APG-Turnteam beendete im stark besetzten Feld den Wettkampf mit 156,65 Punkten und dem 7. Rang.

Die Kreismeisterinnen (APG I) und die Vizemeisterinnen (NKG) dürfen nun zum Jugend-trainiert-Finale des Regierungspräsidiums Karlsruhe nach Odenheim fahren. Begleitet wurden die erfolgreichen Mannschaften in Nußloch von den Sportlehrerinnen M. Schalek-Boigs (APG) und C. Gramm (NKG) sowie Vereinstrainerin P. Watzal und weiteren Betreuerinnen.