Von Gerold Kuttler

Mosbach. Wie oft Dr. Ursula Füsslin, Trude Schalek und Margrit Schalek-Boigs wohl schon durch eine Eingangstür gegangen sind, um in eine Sporthalle zu gelangen? Alleine, zu zweit oder auch zusammen? Wie viele Stunden mögen es sein, die sie im Training, bei Wettkämpfen und bei der Koordinierung der Abläufe, alles im Fluss zu halten, zusammen verbracht haben? Oder einfach mal telefoniert haben, um Notwendiges zu besprechen, zu entscheiden? Von der Zeit einmal ganz abgesehen, die nötig ist, um eine Musik auszuwählen oder eine neue Kürübung zu kreieren. Dr. Ursula Füsslin, Trude Schalek und Margrit Schalek-Boigs, das ist das Trio, das die Rhythmische Sportgymnastik (RSG) beim TV Mosbach zu dem gemacht hat, was diese Sportart in diesem Verein seit Jahrzehnten ist - schlicht die Paradedisziplin. Die RSG ist mit zahlreichen Erfolgen auf badischer, süddeutscher und selbst nationaler Ebene die erfolgreichste Abteilung des TVM und für Schlagzeilen wie diese immer wieder gut: "TV Mosbach auf Podestplätze abonniert" titelte die Rhein-Neckar-Zeitung im Juli 2019 auf ihrer Sportseite.

Kleinste Anfänge

In den 1950er Jahren stand beim TV Mosbach die Wettkampfgymnastik noch im Schatten des Geräteturnens. Ab dem Ende der 50er Jahre nahm Ursula Brian aus ihrer Studienzeit in Heidelberg so manche Anregung mit in ihre Heimatstadt Mosbach und gilt als Wegbereiterin der später so überaus erfolgreichen RSG. In der zweiten Hälfte der 60er Jahre gab es beim TVM in der Gymnastik neben Einzelwettkämpfen zum ersten Mal auch Gruppenwettkämpfe. In dieser Disziplin stellten sich bis in die 70er Jahre hinein tolle Erfolge ein: Ein 2. Platz bei den Deutschen Meisterschaften, viele Titel auf badischer und mehrere Top-Ten-Platzierungen auf Bundesebene. 1971 übernahm Trude Schalek als Trainerin eine Gruppe, die aus sechs Mädchen bestand. "Ich habe beim TVM als Geräteturnerin begonnen,", blickt Trude Schalek zurück, die 1949 dem Verein beigetreten war und dort auch Leichtathletik betrieben hat. "Wir haben in der alten Turnhalle trainiert. Dort begann auch das ein- bis zweimalige wöchentliche Training für die Gymnastiksportlerinnen." Trude Schalek ließ sich 1975 zur Übungsleiterin und Kampfrichterin ausbilden und erwarb 1988 das Bundesbrevet. Somit konnte sie als Kampfrichterin auch bei Deutschen Meisterschaften, beim Deutschland-Cup und der Talentsichtung eingesetzt werden. Eine Aufwertung erfuhr die RSG in Mosbach 1980, als der Standort eine Fördergruppe erhielt, deren Leitung Trude Schalek übernahm.

Die steigende Zahl der Aktiven und wachsende Anforderungen an sie hatten zur Folge, dass die Trainingsmöglichkeiten längst nicht mehr ausreichten. Wollte man den Einzel- und Gruppenwettkämpfen gerecht werden, mussten zusätzliche Trainingszeiten gewonnen werden. Das gelang mit der Unterstützung des Landkreises, der Stadt und des Vereins. Damit war die Möglichkeit geschaffen worden, an jedem Tag ein zweistündiges Training in den Hallen der beiden Gymnasien, in der Jahnhalle und der Ludwig-Erhard-Schule durchzuführen. Ein gewünschter Nebeneffekt war, dass damit die Voraussetzungen für einen Stützpunkt erfüllt waren, der vom Landessportverband befürwortet wurde.

Mit acht Jahren begann die sportliche Karriere von Margrit, Trude Schaleks Tochter, das war 1972. "Ich stamme aus einer Turnerfamilie, meine Großeltern, Eltern und Geschwister waren alle sportlich engagiert", erzählt Margrit Schalek-Boigs. "Als Kind war ich in der Gymnastik aktiv und fing auf dem Bergfeld nebenher mit dem Voltigieren an. Obwohl mir beides viel Spaß bereitete, musste ich mich eines Tages jedoch zwischen Voltigieren und Gymnastik entscheiden, weil sich die Trainingszeiten überschnitten haben. Die Wahl fiel aus verschiedenen Gründen auf die Wettkampfgymnastik." Erste Erfolge stellten sich rasch ein. In Aglasterhausen lag Margrit Schalek beim Kreiskinderturnfest des Jahres 1975 im Gymnastik-Dreikampf der Jahrgänge 63 und 64 ganz vorne. 1979 ging Margrit Schalek, die längst an der badischen Spitze angedockt hatte, bei den süddeutschen Meisterschaften erstmals in der Jugendklasse an den Start, schloss als Fünftplatzierte ab und qualifizierte sich für die Deutschen Jugendmeisterschaften. Der Lohn: die Berufung in den bundesdeutschen B-Kader. "Einmal im Monat bin ich ins Bundesleistungszentrum gefahren, da ging es freitags mit dem Zug von Mannheim ab nach Hannover und sonntags wieder zurück", schildert Margrit Schalek-Boigs den fahrtechnischen Aufwand, deren Lieblingsgerät bis heute der Reifen ist.

Gute Laune bei den Sportgymnastinnen im Jahr 1985, v.l.: Daniela Bock, Sabine Ernst, Astrid Bock, Kerstin Janalik, Margrit Schalek, Trude Schalek und Dr. Ursel Brian. Foto: J. Schmidt

Bei den 1980 in Pforzheim ausgerichteten Deutschen Jugendmeisterschaft belegte die damals 16-Jährige Rang sechs, zuvor war sie bei den Süddeutschen Meisterschaften Vierte geworden. In den Jahren 1981 bis 1983 nahm Margrit Schalek an Deutschen Meisterschaften teil, war 1982 im Finale mit dem Handgerät Keulen und erlangte 1983 die Trainer-B-Lizenz. In diesem Jahr hatte sie auch ihren letzten Einzelauftritt, zwei Jahre später ihren letzten Einsatz in der Gruppe. 1985 erwarb sie als jüngste Teilnehmerin die Trainer-A-Lizenz, womit ihr künftiger Weg vorgezeichnet war. Als Dr. Ursula Brian 1987 nach Achern zog, übernahm Margrit Schalek den Stützpunkt der RSG in Mosbach.

Seit den 80er Jahren gibt es neben den Kürwettkämpfen auch Pflichtübungen, vorgegeben vom Deutschen Turnerbund, unterteilt nach Alter und Leistungsvermögen von P1 bis P9. In Mosbach nehmen die beiden ehemaligen Gymnastinnen Rebecca Neubert und Anna Tsiapkinakis als Nachwuchstrainerinnen die Kleinen und Jüngsten bis P6 unter ihre Fittiche. Während Trude Schalek die P7-Gruppe trainiert, nimmt sich Margrit Schalek-Boigs der Altersstufe P8/P9 an. "Da ich einige Studentinnen unter den Leistungsgymnastinnen habe, wird auch am Wochenende trainiert", berichtet die Stützpunktleiterin. "Und die Ferienzeit ist eine wichtige, weil sie andere und häufigere Trainingszeiten zulässt. Meine Mutter wird in ihrer Trainingsarbeit von Julia Waschitschek unterstützt, ich von Lara Köhler, beide sind noch aktiv und sehr erfolgreich." Und die Sportpädagogin fährt mit ihren Erläuterungen fort: "Meine Mutter, die lange im Main-Neckar-Turngau für die RSG zuständig war, ist die treibende Kraft, seit sie dabei ist. Sie versucht mich zu entlasten, organisiert fast alles und ist als Abteilungsleiterin bei den Vereinsausschusssitzungen dabei. Sie hat die Termine im Blick, ist sehr akribisch und führt den Nachwuchs heran, im Prinzip ist das, was sie macht, ein Full-Time-Job ohne wirkliche Bezahlung. Ihr Arbeitsfeld ist breit gefächert, geht von der Hallenbelegung bis hin zur Suche nach einer Nachfolgerin, wenn eine Trainerin aufhört. Mutter ist nervenstark, eher autoritär und hat eine klare Ansprache. Sie ist der Sportart immer treu geblieben, kennt unheimlich viele Leute und ist drei bis vier Mal in der Woche in der Halle, das hält sie fit."

Trude Schalek, inzwischen Ehrenmitglied des TVM, wurde im April 2019 für 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Sie sagt über ihre Tochter: "Margrit hat sich vom Virus der RSG infizieren lassen, sie hat sich für diese wohl schönste Mädchensportart begeistert und war als Athletin sehr erfolgreich. Als Trainerin überzeugt sie durch ihre choreographischen Fähigkeiten, ihre größte Stärke."

Unterschiedliche Ansätze

Um Talente für die RSG zu gewinnen, gibt es unterschiedliche Ansätze. "Mund-zu-Mund-Propaganda ist ein Element, Schnupperkurse, Artikel in der Tageszeitung, Schauveranstaltungen und der Schulwettbewerb Jugend trainiert für Olympia", erklärt Margrit Schalek-Boigs. Sie selbst leitet in ihrer Funktion als Sportlehrerin am Auguste-Pattberg-Gymnasium die Gymnastik-AG. Hier gelingt es ihr immer wieder, Schülerinnen für "ihre Sportart" zu begeistern und sie für das Vereinstraining zu motivieren. "Aktuell haben wir über 40 Kinder, darunter auch Vorschulkinder ab 4 Jahre, und acht bis zehn Personen im Trainerstab."

Die zehnjährige Hannah verrät, wie sie zur RSG gekommen ist: "Als ich in der Lohrtalschule in der 2. Klasse war, gab es eine AG, die von Frau Heidmann, geb. Cammarota, geleitet wurde. Die AG hat mir viel Spaß gemacht, ich konnte mich zur Musik bewegen und tanzen, das war schön. Nach einem Jahr war die AG aber zu Ende, und so hat mich meine Mama beim TV Mosbach angemeldet."

Auf welche Weise werden die Kinder an die Sportart herangeführt, was sind Trainingsschwerpunkte? "Kleine Tänze und der spielerische Umgang mit den Handgeräten dient zum Kennenlernen der Sportgymnastik", zeigt Sandra Petric auf, die die Vorschulkinder betreut. Margrit Schalek-Boigs fügt hinzu: "Ein großes Thema ist die Beweglichkeit, wobei die Trainingsinhalte langsam aufeinander aufbauen. Ballett und Tanzschritte gehören ebenso dazu, wie die Schulung der oben genannten Körper- und Handgerätetechniken mit Seil, Reifen, Keulen, Ball und Band. Die Mädchen in der Leistungsgruppe trainieren mindestens drei Mal in der Woche, wenn Wettkämpfe anstehen, kann das auch häufiger sein. Synchronität und Abstimmung aufeinander sind weitere wesentliche zeitintensive Parameter. Früher haben wir meist in den Osterferien Trainingslager in Heidelberg absolviert. Wir waren in der JH untergebracht und konnten dank der Unterstützung von Heinz Janalik, der nicht nur Ehrenpräsident des Badischen Sportbunds, sondern auch Vater von Kerstin ist, in der Halle der PH trainieren. Kerstin ist eine unserer erfolgreichsten TV-Gymnastinnen."

Auftritt im Boxring

Unvergessen ist für Margrit Schalek-Boigs "mein erstes Turnfest in Hannover. Aber das gilt auch für andere Turnfeste, einfach deshalb, weil sie eine besondere Atmosphäre und die höchsten Zuschauerzahlen haben. Schöne Erinnerungen habe ich auch an den Länderkampf gegen Norwegen in Preetz bei Kiel, an dem ich als Aktive dabei war, und an die Zeit im B-Kader als 15- und 16-Jährige. Viel Spaß machte auch in Grünsfeld ein Pausenauftritt während eines Boxkampfes von René Weller, meine damaligen Sportkolleginnen Karin Ludwig, die über Jahre Mitglied der A-Nationalmannschaft des DTB war und erfolgreichste Gymnastin des TV ist, und ihre Schwester Marion waren mit dabei. Zu dritt führten wir eine Bänder-Übung zur Musik von Mike Oldfield auf. Und als erfolgreiche Gymnastinnen bei ihrer Rückkehr am Neckarelzer Bahnhof mit dem Hit von Queen `We are the champions´ über den Lautsprecher empfangen wurden, war das schon außergewöhnlich." Viele Erinnerungen wurden beim letztjährigen Ehemaligen-Treffen in der Alten Mälzerei wieder aufgefrischt. Treibende Kraft für das Treffen war Birgit Darlau, geborene Streng, eine ehemalige Gymnastin, Dr. Ursula Füsslin und Trude Schalek waren Gäste an diesem Juniabend.

Marianne Soult, die ehemals selbst in der RSG aktiv war und in diesem Jahr die Kampfrichterlizenz C erwarb, würdigt die Arbeit von Trude Schalek: "Trude ist die Mama unserer RSG- Schar, sie hält die Abteilung am Leben, rund um die Uhr. Sie verkörpert und vermittelt den Kindern und Jugendlichen wichtige Werte und Tugenden: Fleiß, Ausdauer, Durchhaltevermögen." Und Marianne Soult schätzt das, was Margrit Schalek-Boigs leistet: "Margrits Herz schlägt im RSG-Takt. Die RSG beim TVM ist ein Lebenswerk der beiden. Ihnen ist es in den vielen Jahren immer wieder gelungen, die Liebe zur RSG "weiterzuvererben". Einige Töchter ehemaliger TVM-Gymnastinnen sind bei der RSG gelandet. So auch bei Marianne Soult, deren Tochter Ella jetzt sogar unter Trude und Margrit trainiert. Nachwuchstrainerin Anna Tsiapkinakis unterstreicht das: "Margrits Stärke ist ihre Kreativität. Sie gestaltet viele der Gruppen- und Einzelübungen für Wettkämpfe sowie Tänze für Auftritte. Ihre Leidenschaft für den Sport steckt einfach an."

Innerhalb des Vereins genießt die RSG einen hohen Stellenwert. Margrit Schalek-Boigs: "Die Anerkennung unserer Erfolge war und ist immer gegeben. Der Verein unterstützt auch Maßnahmen wie die Teilnahme am Deutschen Turnfest oder, wie erst im vergangenen Jahr, die Finanzierung einer neuen Teppichfläche. Dennoch ist es so, dass die Handgeräte und die Turnanzüge von den Eltern bezahlt werden. Auch eingesetzte Kampfrichterinnen haben das Fahrgeld selber zu bezahlen."

Margrit Schalek-Boigs, die zweifache Mutter von zwei ebenso sportlichen Kindern ist, hätte gerne neben ihrem tollen Team noch eine ausgebildete Choreographin und Balletttrainerin sowie "eine Schneiderin, die mir jedes Jahr neue Gymnastikkleider näht", in ihren Reihen. Und ihr sportliches Glück wäre vollkommen, wenn sie jederzeit in die Sporthalle der LES reinkäme, wann immer sie wollte, denn: "Ich gehe gerne in die Sporthalle."