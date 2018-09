Mosbach. (sh) Beim traditionellen Handball-Vorbereitungsturnier für Männer- und Frauenmannschaften des TV Mosbach um den Meister Beuchert Cup, gab es wieder zahlreiche Spiele in der Mosbacher Jahnhalle zu sehen. Beim Turnier der Männer wurde in einem Fünferfeld jeder gegen jeden gespielt. Hier setzte sich der favorisierte TV Mosbach vor der HSG Bad Wimpfen/Bieberach durch. Den dritten Platz belegte der TSV Buchen vor dem SC Korb und dem SV Obrigheim.

Das Handballwochenende startete mit der Begegnung zwischen Gastgeber TV Mosbach und dem SV Obrigheim. Hier setzte sich der Mosbacher Landesligist sicher mit 15:8 durch. In der zweiten Partie zwischen dem TSV Buchen und der HSG Bad Wimpfen/Biberach waren beide Mannschaften auf Augenhöhe. Am Ende verbuchte die HSG einen knappen 15:14-Sieg für sich. In der folgenden Partie traf der SC Korb auf den SV Obrigheim. Nach wechselnden Führungen hatte am Ende der SC Korb mit 22:20 die Nase vorne. Die Partie Nummer vier zwischen dem TV Mosbach und dem TSV Buchen gestaltete der TV Mosbach mit 17:13 erneut sicher für sich. Die Partie zwischen der HSG Bad Wimpfen/B. und dem SC Korb war lange ausgeglichen bevor sich die HSG in der Endphase auf 18:16 absetzen konnte. Auch Spiel Nummer sechs zwischen dem SV Obrigheim und dem TSV Buchen war lange offen. Mit 19:17 hatte der TSV Buchen am Ende die besseren Nerven.

In der Partie zwischen dem TV Mosbach und der HSG Bad Wimpfen/B. setzten sich die Kreisstädter zunächst auf 12:6 ab, ließen aber die Stauferstädter bis zum 14:12-Endstand nochmals herankommen. Die Begegnung zwischen dem TSV Buchen und dem SC Korb dominierten die Buchener am Ende mit 20:15 deutlich für sich. In Partie Nummer neun trennten sich die HSG Bad Wimpfen/B. und der SV Obrigheim mit einem 16:16-Unentschieden und im letzten Spiel zwischen dem TV Mosbach und dem SC Korb sicherte sich der Hausherr mit 14:13 die verlustpunktfreie Titelverteidigung des Meister Beuchert Cup 2018.

Beim Turnier der Frauen setzte sich der ebenfalls favorisierte Landesligist TG Neureut durch. Jedoch machten es die zwei Bezirksligisten, die SG Degmarn/Oedheim und die Mosbacher Gastgeberinnen, der Mannschaft aus dem Karlsruher Stadtteil nicht einfach. In der Auftaktpartie zwischen dem TV Mosbach und der SG Degmarn/Oedheim setzte sich die SG zwischenzeitlich deutlich ab. Die Kreisstädterinnen blieben jedoch hartnäckig dran und belohnten sich am Ende mit einer respektablen 25:23-Niederlage.

Die zweite Begegnung zwischen der TG Neureut und der SG Degmarn/Oedheim gestaltete sich zunächst offen. Im Laufe des Spiels erspielte sich die TG Neureut Vorteile und setze sich am Ende deutlich mit 24:17 durch. Eine Partie auf Augenhöhe lieferten sich der TV Mosbach und die TG Neureut im abschließenden Spiel. Erst in der Schlussminute entschied die TG die Partie mit 24:23 für sich und holte sich damit vor der SG Degmarn/Oedheim den Turniersieg. Das junge Team des TV Mosbach belegte mit einer guten Leistung den dritten Platz.

Bereits am kommenden Wochenende starten die Mosbacher Frauen und Männer mit ihren ersten Pflichtspielen in die Saison 18/19. Die Frauen des TV Mosbach starten am Samstag um 19 Uhr bei der SG Gundelsheim in die erste Runde des Bezirkspokals. Einen Tag später trifft man im Kreispokal bei der HSG Taubertal an. Die Mosbacher Männer sind am kommenden Sonntag beim Kreispokalturnier in Lauda gefordert.