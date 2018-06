Arbeiten auch in der kommenden Saison zusammen, Trainer Dumitru Cartos und die Handballer des TV Mosbach. Foto: S. Weindl

Mosbach. (sm) Gute Nachrichten für die Mosbacher Handballabteilung zum Jahresauftakt. Für die kommende Spielzeit haben alle Spieler zugesagt. Auch Trainer Dumitru Cartos bleibt an Bord des TV Mosbach, der gemeinsam mit dem Team das Bestmögliche erreichen möchte. Vorstandsmitglied und sportlicher Leiter Dieter Mittmann konnte in den Gesprächen viel Positives gewinnen, was auch die gute Stimmung innerhalb des Teams der ersten Herrenmannschaft widerspiegelt. Auch der Generationswechsel wird mittelfristig eingeleitet, denn die Routiniers der Mannschaft, Filipiak, Beuchert, Knoll, Butschbacher, Blasmann, Heiß, Qualen sowie Mittmann bereiten diesen langsam aber sicher vor.

Mit Gehring, Somogyi, Kaiser, Filipovic, Pusch, Rinderle, Barisic, Jones, Krischke und Bissinger sieht die Mosbacher Handballabteilung aber zuversichtlich in die Zukunft. Auch im Nachwuchs warten unter anderem mit Tim Seidel, Ediz Kurt und Kaan-Kalgay Yakut Talente aus dem eigenen Stall. Darüberhinaus sind noch viele weitere Jugendspieler in den Reihen, denen der Sprung in die erste Herrenmannschaft zugetraut wird.

Mit Janosch Butschbacher, Yannick Somogyi und Jannik Rinderle hat man hier auch in der U19 und U17 den direkten Draht zu den Aktiven hergestellt, um den Sprung zu den Erwachsenen zu vereinfachen.

Zudem unterstützt mittlerweile auch Tobias Blasmann die beiden Trainer-Urgesteine Herbert Stemper und Uwe Strebel bei den D- und C-Junioren. Herangeführt werden sollen die Nachwuchskräfte auch über die Reservemannschaft, die den Sprung in die Bezirksklasse vor Augen hat, um dort Spielpraxis zu sammeln und auch sich an den Aktivenbereich zu gewöhnen. Der TV Mosbach bastelt an seiner neuen Generation.