Mosbach. (sh) So langsam aber sicher kann Handball-Bezirksligist TV Mosbach für die neue Saison in der höhere Spielklasse in der Landesliga planen. Mit dem jüngsten Auswärtssieg beim TV Hardheim II haben sich die Mosbacher Handballer in eine gute Ausgangslage gebracht, um am Ende der Runde auf den Aufstiegsplätzen zu beenden.

Bisher sind die Ballwerfer vom Hammerweg immer als Meister aufgestiegen und ihren Weg in der württembergischen Landesliga gegangen, wo man auch den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feierte und zweimal die Klasse halten konnte. Doch seit dieser Saison ist der Weg ein anderer und deshalb führt dieser dann in Richtung Mannheim und nicht mehr in die Stuttgarter Region in den Süden der Republik. Als badischer Vertreter in der Handball Bezirksliga in Heilbronn-Franken steigt man als Zweitplatzierter direkt auf. Dass der TV Mosbach aufgrund der Hallensituation keine Spielerlaubnis im württembergischen Handballverband mehr erhalten hatte, ist ein Gerücht, welchem laut den Abteilungsführung aber nicht nachgegangen werden wird. Die Verantwortlichen haben sich entschieden, einen neuen Weg zu gehen und der Badische Handballverband freut sich über die Entscheidung.

Auf folgendene Mannschaften würde die Mannschaft von Trainer Dumitru Carots aktuell in der Landesliga Nord im BHV treffen: TV Hemsbach, HSG Mannheim, TV Germania Großsachsen II, TV Bammental, TSV Germania Malschenberg, TG Laudenbach, SV Waldhof Mannheim 07, TSV Amicitia Viernheim II sowie aktuell auf die Mitaufsteiger aus der Heidelberger und Mannheimer Kreisliga, TV Brühl und TSV Rot II. Spannend ist auch noch die Abstiegsfrage in der Verbandsliga, dort konkurrieren sich mit HG Königshofen/Sachsenflur und HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim zwei Mannschaften aus dem Neckar-Odenwald-Tauber Kreis um den Klassenerhalt.

Der TV Mosbach schaut aber auch noch auf die Bezirksliga, denn noch ist nichts in trockenen Tüchern. Aus der württembergischen Landesliga steigen aktuell mit der SG Degmarn/Oedheim und der Neckarsulmer Sport-Union II, dem aktuellen Pokalsieger, zwei Vertreter aus dem Handballbezirk Heilbronn-Franken ab und sowie es ausschaut steigt der SV Obrigheim auf, höchstwahrscheinlich sogar als Meister der Bezirksklasse. Ein Heimsieg am kommenden Sonntag gegen den direkten Konkurrenten aus Schozach/Bottwartal könnte eine tolle Obrigheimer Saison mit dem Meisterwimpel krönen. Während die Neckarelzer Handballer dem TV Mosbach die Daumen drücken und das Auswärtsspiel beim TSB Horkheim II vor den Augen haben. Keine leichte Aufgabe für Neckarelz, die bei der abstiegsbedrohten Drittligareserve ihre tolle Saison mit einem Sieg abschließen möchten. Dadurch könnten die Handballer von Trainer Jerko Pejic die Saison auf dem dritten Tabellenplatz beenden, welcher gleichzeitig zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt und als großer Erfolg zu werten ist. Hierfür muss allerdings das letzte Saisonspiel in der Stauwehrhalle gewonnen werden und Bad Wimpfen noch ein Spiel verlieren, was durchaus möglich ist, schaut man auf das Restprogramm der Stauferbären: Zuerst ist das Team von Trainer Ergin Toskic in Eppingen beim heimstarken TB Richen gefordert und dann kommt es in eigener Halle zum Duell mit dem TV Mosbach, bevor zum Saisonabschluss die Visistenkarte beim Spitzenreiter in der Creutzfelder Sporthalle in Pfedelbach bei der HSG Hohenlohe abgegeben werden muss.

Interessant werden wird die Bezirksliga im kommenden Jahr auf jeden Fall, vielleicht sogar mit den Derbys zwischen Mosbach, Neckarelz, Buchen und Obrigheim, sollten die beiden erstgenannten den Sprung nach oben nicht schaffen, doch die Wahrscheinlichkeit hierfür ist gering, aber vorhanden. Ein Derby zwischen Obrigheim und Neckarelz ist schon wahrscheinlicher, da die Aufstiegsrelegation für die Mannschaften aus dem Bezirk Heilbronn-Franken so gut wie nie erfolgreich abgeschlossen wurde, sollte Neckarelz die Saison auf dem vierten Tabellenplatz beenden oder in der Relegation nicht erfolgreich bestreiten. Schafft der TV Hardheim II den Klassenerhalt kommt es zu einem weiteren badischen Derby, allen voran mit dem TSV Buchen, der in dieser Saison nicht sein Potenzial abrufen konnte.

Nebenbei erwähnt stehen die Mosbacher Frauen auch kurz vor dem Aufstieg in die Bezirksliga und die Reserveteams aus Obrigheim konnten ihre Klasse als Meister abschließen und Mosbach II kämpft noch um die Meisterschaft, die am Wochenende eine unnötige Niederlage in Crailsheim kassierten und somit den Kampf um den Titel in der Kreisliga wieder spannend gemacht hat. Es darf gespannt auf den 28. April geblickt werden, spätestens dort fallen die letzten Entscheidungen.

Eins ist Fakt, die Handballer in der Region sorgen für Aufmerksamkeit und der Sport zieht immer mehr Interessierte in die Hallen. Egal ob in die Mosbacher Jahnhalle, die Pattberghalle in Neckarelz, die Sport- und Spielhalle in Buchen oder die Neckarhalle in Obrigheim: Die Spielstätten sind bei Heimspielen immer gut besucht und das zeigt auch die tolle Entwicklung dieser Sportart.