Hardheim/Mosbach. Der Favorit ist nicht gestolpert und gewinnt sein 16. Spiel in der laufenden Saison der Handball-Bezirksliga Heilbronn-Franken. Während die Mannschaft des TV Mosbach weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz und damit verbundenen Aufstieg in die badische Landesliga spielt, kämpft die Badenliga-Reserve des TV Hardheim II um den Klassenerhalt. Das überraschende Ergebnis vom Vortag, als der kommende Gegner des TV Mosbach, der TSV Weinsberg, mit einem 31:18-Heimerfolg über den TB Richen siegte, erhöhte den Druck für den Gastgeber umso mehr.

Dies zeigte sich zu Beginn als der TV Mosbach durch einen Doppelschlag von Felix Knoll und Stefan Heiß mit 0:3 vorlegte und den besseren Start erwischte. Das Team aus Mosbacher kam besser in der Partie, führte zur 17. Minute 4:8, währenddessen TVH-Trainer Dyszy schon zur Auszeit-Besprechnung bat. Die Restspielzeit im ersten Spielabschnitt endete 6:4 für die Hardheimer, weshalb es mit einem 10:12 in die Halbzeitpause ging.

Alles gut!", so Trainer Dumitru Cartos in der Kabinenansprache. "Wir müssen da weitermachen, wo wir aufgehört haben und unsere schön rausgespielten Chancen auch reinmachen." Fast schon in zweistelliger Höhe scheiterten die Spieler aus der Kreisstadt am Torhüter des Gegners, dennoch wurde zuversichtlich in die zweite Halbzeit gestartet. Die aus einer guten, allen voran stabilen und aggressiven Abwehr heraus auf die Siegerstraße gebracht wurde.

Schnell erspielte sich Mosbach wieder die Vier-Tore-Führung (13:17). Die Schlüs-selszene des Spiels kurz vor der 40. Spielminute, als Jannik Rinderle und Christoph Kai-ser innerhalb eines Hardheimer Angriffs eine Zeitstrafe verdonnert bekommen hatten. Die Gastgeber erzielten durch einen Strafwurf den 14. Treffer und Mosbach in doppelter Unterzahl.

Die Zuschauer trauten ihren Augen nicht, was dann passieren sollte. Mit nur 4 Feldspielern auf der Platte: Gehring, Knoll, Mittmann und Blasmann, die aus 14:17 einen 0:4-Lauf in dieser doppelten Unterzahl auf 14:21 stellte, insbesondere Rechtsaußen Tobias Blasmann konnte in dieser Phase mit drei einfachen Toren überzeugen. Durch einen weiteren erfolgreichen Strafwurf von Felix Knoll führte der TV Mosbach auf einmal mit acht Toren und das Spiel wurde in doppelter Unterzahl entschieden.

Nicht zu vergessen, dass Bastian Beuchert sein Gehäuse für sieben Minute zu nagelte und einmal mehr wichtiger Rückhalt für seine Mannschaft war. Nach einer weiteren Auszeit der Gastgeber wurde das Spiel souverän nach Hause gebracht und den nächsten Sieg im Aufstiegsrennen eingefahren werden. Am Ende siegte der Aufstiegsfavorit mit 24:31 völlig verdient und holt sich zwei weitere Zähler.

Ein wichtiger Schritt in Richtung Landesliga, um dorthin auch aufsteigen zu können, müssen die Ballwerfer aus der Kreisstadt aus den verbleibenden drei Saisonspielen noch zwei erfolgreich bestreiten. Am Samstag empfängt der TV Mosbach den Tabellenletzten aus Weinsberg, auch hier vom Papier her eine klare Angelegenheit, doch auch diese Spiele müssen erstmal erfolgreich bestritten werden.

Für den TV Mosbach spielten: Christoph Pusch und Bastian Beuchert (beide Tor), Janosch Butschbacher, Tobias Blasmann (4), Sascha Filipiak, Fabian Barisic, Patrick Mittmann (3), Gabriel Oertel (4), Marcel Gehring (1), Christoph Kaiser (2), Stefan Heiß (3), Felix Knoll (9/3), Yannick Somogyi (4) und Jannik Rinderle (1).