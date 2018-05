Großwallstadt/Hardheim. Obwohl erst 24 Jahre alt, hat sich Marcel Engels im Handball schon einen Namen machen können. Der Rechtshänder für die Rückraumposition trug zuletzt das Trikot des Zweitligisten HG Saarlouis und wird in den kommenden beiden Spielzeiten dem Kader des Zweitligisten TV Großwallstadt angehören. "Mit Marcel verstärken wir uns definitiv im Rückraum", so Eberhard Fürst vom TVG-Projektteam, "und haben gleichzeitig einen abwehrstarken Spieler".

"Marcel stammt aus unserer Gegend, er lernte das Handballspielen beim TV Hardheim", beleuchtet TVG-Geschäftsführer Walter Klug eine weitere Seite des Neuzugangs, "und passt nach unserem Eindruck nach ganz hervorragend in unsere Mannschaft." Erste große Meriten verdiente sich der Rückraumspieler in der Jugend, als er an der Seite von Jannik Kohlbacher im Jahr 2014 Junioreneuropameister wurde.

Marcel Engels hatte dabei mit fünf Toren im Endspiel maßgeblichen Anteil am Titelgewinn der deutschen Nationalmannschaft und wurde zum besten Abwehrspieler des Turniers gekürt. Außerdem sicherte er sich im Nachwuchsbereich eine WM-Bronzemedaille und wurde sogar noch ein weiteres Mal Europameister.

Überhaupt hatte er nach Jugendtagen von der C- bis zur A-Jugend im renommierten Nachwuchs der Rhein-Neckar-Löwen bereits im letzten A-Jugend-Jahr das Trikot des damaligen Zweitligisten SG Leutershausen getragen, ehe es ihn danach für zwei Jahre in die Schweiz zog.

In St. Gallen galt es Erfahrung zu sammeln, in der obersten Klasse der Eidgenossen und sogar im Europapokal. Zurück in Deutschland schloss der mittlerweile Betriebswirtschaft studierende Marcel Engels sich dann in den letzten beiden Jahren Saarlouis an. "Ich freue mich auf Großwallstadt", sagt der Neue, "zumal ich im letzten Jahr von Verein, Fans und Mannschaft einen sehr guten Eindruck gewonnen habe. Außerdem sagt mir das Konzept mit vielen jungen Spielern sehr zu."