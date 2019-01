Von Roland Karle

Obrigheim. Wenig Zeit zum Verschnaufen hatten die Obrigheimer Gewichtheber zum Jahreswechsel. Eine Woche vor Weihnachten ließen Nico Müller & Co noch in Heinsheim die Hanteln fliegen, jetzt stehen binnen sieben Tagen zwei weitere Wettkämpfe auf dem Programm. Zum Auftakt 2019 kommt es zu einer Premiere, denn eine Begegnung mit dem KSV Grünstadt gab es in der Bundesliga noch nie. Der Aufsteiger gastiert am morgigen Freitag, den 12. Januar, um 19.30 Uhr in der Neckarhalle. Am Samstag drauf steigt dann das Duell beim ewigen Rivalen AC Germania St. Ilgen.

Zwei Aufgaben, vor denen Manuel Noe nicht bange ist. "Wir sind Favorit und wollen zwei klare Siege holen", sagt der Teamchef. Dadurch kann der SV Obrigheim einen großen Schritt nach vorne machen. Aktuell rangiert der dreimalige deutsche Meister, mit erst drei Begegnungen und einer Niederlage in die Saison gestartet, lediglich auf dem fünften Platz. Ziel ist, in der Bundesliga Süd-West mindestens Zweiter zu werden. Das ist kein chancenloses Vorhaben, aber schwieriger als in den Jahren zuvor.

Denn neben dem deutschen Meister AV Speyer drängt nun auch der AC Mutterstadt an die Spitze. Nicht nur durch den 2:1-Sieg gegen Speyer kurz vor Weihnachten hat der Traditionsclub seine großen Ambitionen unterstrichen. Mutterstadt hat danach auch auf dem Transfermarkt kräftig zugeschlagen und den Ägypter Ihab Youssef Mahmoud verpflichtet (wir berichteten). Vermutlich wird der Weltklasse-Athlet schon bald in der Neckarhalle zu sehen sein. In fünf Wochen, am 16. Februar, steht nämlich das Spitzenduell zwischen Obrigheim und Mutterstadt an.

Die Vorzeichen sind gesetzt: Nur wenn die Einheimischen 3:0 gewinnen, können sie Vizemeister in ihrer Staffel werden und sich fürs DM-Finale Ende April qualifizieren. "Das will unsere Mannschaft unbedingt schaffen", sagt Noe. Nachdem bekannt geworden war, dass Mutterstadt sportlich so enorm aufgerüstet hat, "war gleich eine Jetzt-erst-recht-Stimmung zu spüren", erzählt der Sportliche Leiter.

Vorher sind aber die Hausaufgaben zu machen. Dazu gehört eine konzentrierte Leistung am morgigen Samstag. Dem Gegner ist es zu verdanken, dass es in dieser Saison ziemlich pfälzisch in der Gruppe A der Gewichtheben-Bundesliga zugeht. Neben dem Serienmeister Speyer und den meisterlich-motivierten Mutterstädtern kommt auch der KSV Grünstadt aus dem benachbarten Bundesland. Dem Verein aus der 13000 Einwohner beherbergenden Gemeinde im Landkreis Bad Dürkheim ist etwas Eindrucksvolles gelungen: Zwei Mal hintereinander stieg der KSV auf. 2017 wurden die Grünstädter Gewichtheber Erster in der Oberliga, im Jahr darauf qualifizierten sie sich als Vizemeister in der zweiten Liga für die Eliteklasse ihrer Sportart. Dort gewann der Neuling bislang einen seiner vier Wettkämpfe, Mitte November gelang ein 2:1-Sieg (674,5:652 Relativpunkte) beim SC Pforzheim.

Am Samstag wollen die Gäste vor großer Kulisse an ihre Rundenbestleistung anknüpfen. Damit werden sie ihren Gegner kaum in Bedrängnis bringen, aber ein Kantersieg des SV Obrigheim ist auch nicht zu erwarten. "Wir müssen die Kräfte einteilen und die Belastung für unsere Athleten gut dosieren", betont Manuel Noe.

So wird gegen Grünstadt Nico Müller - mit Erlaubnis - blaumachen. Der Europameister hatte in den vergangenen Monaten wenig Pausen, jetzt bereitet er sich auf ein internationales Turnier im Iran und auf die EM in Georgien vor. Die Wettkämpfe, beide sind relevant für die Olympia-Qualifikation, finden im März und April statt, zuvor steigt das Duell gegen Mutterstadt. Teamkollege Matthäus Hofmann wird ebenfalls dieses stramme Programm absolvieren, aber er hatte gegen Heinsheim pausiert und will nun gegen Grünstadt aus dem Training heraus eine ordentliche Leistung abliefern.

Ein weiterer Gewichtheber mit internationaler Erfahrung ist Alejandro Gonzalez. Der Spanier wird gegen Grünstadt und eine Woche später in St. Ilgen auflaufen. Die größte Erfahrung beim Gastgeber weist Jakob Neufeld auf, der 35-jährige Hantelmann in nicht nachlassender Heberlaune. Komplettiert wird die Obrigheimer Riege durch Marius Oechsle, der nach seiner Verletzungspause zu Saisonbeginn immer besser in Schwung kommt, sowie die beiden Youngsters Ruben Hofmann und Yannik Staudt. Als Ersatz steht Philipp Hülser bereit.

Eine spannende Truppe, in der sich Profis und Freizeitheber, Routiniers und Jungspunde gegenseitig antreiben werden. Teamchef Noe freut sich drauf: "Ich bin sicher, dass die Mannschaft einen prima Wettkampf zeigen, unserem Publikum guten Sport bieten und Appetit auf mehr machen wird."