Obrigheim. (rol) Sechs gültige Versuche, ein Zweikampfergebnis von 181,4 Punkten und Platz fünf als bester Deutscher in der Gesamtwertung unter 36 Gewichthebern: Nico Müller gelang beim Pokal der Blauen Schwerter in Meißen ein überzeugender Auftritt. Für den 25-jährigen Obrigheimer war das Turnier am vergangenen Wochenende ein willkommener und zugleich der letzte Test unter Wettkampfbedingungen vor der am 18. September beginnenden Weltmeisterschaft. In Pattaya/Thailand will er einen großen Schritt auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2020 machen. Zwar gab es auch für den Auftritt beim Pokal der Blauen Schwerter Qualifikationspunkte für Olympia, doch als Wettkampf der Bronze-Kategorie werden sie deutlich geringer gewertet als das Abschneiden bei der WM, die als Gold-Wettkampf eingestuft ist.

Müller brachte in Meißen 82,8 Kilo auf die Waage, also knapp zwei Kilo mehr als in seiner Stammgewichtsklasse bis 81 Kilo erlaubt sind. Im Reißen steigerte er sich in Fünf-Kilo-Schritten von der Anfangslast 145 Kilo bis auf 155 Kilo. Nach der Pause startete der Obrigheimer mit moderaten 180 Kilo ins Stoßen, ließ danach 187 und 192 Kilo auflegen, die er souverän meisterte. Macht zusammen ein Zweikampfresultat von 347 Kilo - das sind zwei Kilo mehr als bei der Europameisterschaft in Batumi/Georgien, bei der Müller im April dieses Jahres Siebter wurde. Zur WM-Leistung des vergangenen Jahres in Ashgabat/Turkmenistan, wo er ebenfalls den siebten Rang belegte, fehlt nur ein Kilo.

Sprich: Rund drei Wochen vor dem wichtigsten Wettkampf des Jahres präsentiert sich der Europameister von 2018 in guter Form. In der heißen Phase der WM-Vorbereitung wird er vor allem an technischen Details arbeiten, um seine hohen Kraftwerte in bestmöglichste Leistung umzuwandeln. "Die Abläufe müssen noch besser werden", hatte sein Trainer Oliver Caruso vor der Fahrt nach Meißen gesagt. Durch den prima Auftritt dort hat sein Schützling nochmals Selbstvertrauen getankt, um in Thailand noch das eine und andere Kilo mehr auf die Hantel zu legen. Seinen Präsidenten hat der 82-fache Bundesliga-Heber des SV Obrigheim schon jetzt beeindruckt. "Nico hat beste Chancen für Olympia", lobte Christian Baumgartner, erster Mann des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber (BVDG), den Olympia-Zehnten von Rio de Janeiro 2016.

Beim Pokal der Blauen Schwerter waren von Donnerstag bis Samstag 36 Männer und 38 Frauen in unterschiedlichen Gewichtsklassen am Start. Die US-Amerikanerin Meredith Leigh Alwine war die Beste im weiblichen Wettbewerb und gewann die Trophäe; bei den Männern holte sich der tschechische Superschwergewichtler Jiri Orsag mit 413 Kilo und 735,6 Robi-Points den Pokal. Der 131-Kilo-Heber ist auch in Obrigheim kein Unbekannter, schließlich gewann er Ende April mit seinen Teamkollegen vom SSV Samswegen das Finale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft in der Neckarhalle. Dritter unter allen 74 Athlet/inn/en wurde der Österreicher Sargis Martirosjan mit 713,3 Robi-Points. Der Bundesliga-Heber des SV Obrigheim riss 176 und stieß 207 Kilo (Gesamt: 383 kg). Er nähert sich dem Zweikampfresultat von 387 Kilo, das ihm bei der EM 2019 Platz acht einbrachte. Ein weiterer Sportler aus dem Kader des Bundesligisten hinterließ in der sächsischen Porzellanstadt einen starken Eindruck: Der Spanier Acoran Juan Hernandez (135/165 kg) siegte in der 73-Kilo-Klasse mit 300 Kilo im Zweikampf knapp gegen Vize-Europameister Simon Brandhuber (139/160 kg) vom TB Roding, der ein Kilo weniger in die Wertung brachte.

Jürgen Spieß (AV Speyer/Kraft-Werk Schwarzach), mit knapp 99 Kilo Körpergewicht angetreten, zeigte sich kämpferisch. In beiden Disziplinen misslang ihm der zweite Versuch, doch vor allem im Stoßen konterte der 35-Jährige mit Bravour. Hatte er gerade noch 190 Kilo ungültig gewertet bekommen, ließ er im dritten Versuch sogar fünf Kilo mehr auflegen - und bewältigte sie mit viel Energie und ein wenig Glück. Der dreimalige Olympia-Teilnehmer weiß allerdings: Die in Meißen erzielten 348 Kilo im Zweikampf - ein Kilo mehr als der 16 Kilo leichtere Nico Müller - werden nicht ausreichen, um nächstes Jahr in Tokio dabei zu sein.

Die Gewichtheber der deutschen Nationalmannschaft beziehen nun ein Trainingslager in der Sportschule Kienbaum, um sich den letzten Schliff für die WM zu holen. Danach geht bald wieder die Bundesliga los - und der SV Obrigheim wird zum Auftakt gleich zwei Mal innerhalb von 14 Tagen in eigener Halle heben: Am 12. Oktober gastiert der TSC Berlin am Neckar, am 26. Oktober wird der KSV Durlach der nächste Gegner sein.