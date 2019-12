Viel los ist derzeit bei den Obrigheimer Gewichthebern: Nach der Deutschen Meisterschaft an diesem Wochenende in der Neckarhalle erwartet der SV „Germania“ Obrigheim nächste Woche Meister SSV Samswegen. Foto: S. Weindl

Obrigheim. (rol) Es müllert ganz schön bei der deutschen Meisterschaft in Obrigheim: Neben den Brüdern Nico und Adrian vom gastgebenden SV Germania stellen sich Michael Müller (Berliner TSC), Ron Müller (TSV Blau-Weiß Schwedt) und Lukas Müller (Eichenauer SV) dem Wettbewerb. Einer von ihnen wird eine Woche später erneut die Reise in den Neckar-Odenwald antreten: Michael Müller, ehemaliger Nationalmannschaftsheber, gehört dem Team des SSV Samswegen an, seines Zeichens deutscher Meister 2019. Die Mannschaft gastiert am nächsten Samstag, 14. Dezember 2020, um 19.30 Uhr zum Bundesliga-Knaller in Obrigheim. So viel Kräftemessen auf höchstem Niveau in kurzer Zeit gab es selten – es sind Großkampftage in der Neckarhalle.

Die Erinnerung an das letzte Aufeinandertreffen mit dem SSV Samswegen ist noch frisch: Am 27. April dieses Jahres gewannen die kräftigen Kerle aus der Nähe von Magdeburg in einem spannenden Dreierfinale gegen den späteren Vizemeister SV Obrigheim und den AC Mutterstadt den Titel. Weitere Samswegener, die bei der Einzel-DM starten, sind der 19-jährige Roberto Gutu und die 23-jährige Paula Scholz.

Sowohl Tabellenführer SV Obrigheim als auch der Zweite SSV Samswegen haben ihre ersten drei Wettkämpfe in der Bundesliga glatt gewonnen. Wer am kommenden Samstag siegt, wird also als Spitzenreiter Silvester feiern. Andererseits gilt: Wer verliert, bleibt trotzdem ein aussichtsreicher Kandidat für den Endkampf um den Titel 2020, denn die Mannschaften von Platz eins bis drei qualifizieren sich fürs Finale, das nach aktuellem Stand am 25. April stattfinden soll.

Zum ersten Mal gegen den aktuellen Mannschaftsmeister an der Hantel sind die Obrigheimer Neuzugänge Moritz Huber und Mohammed Hoblos, die sich bestens eingelebt haben. Wie es ist, gegen den SSV Samswegen zu heben, kann Hoblos am Samstag (7.12.2019) ab 14.30 Uhr in der 89-Kilo-Klasse testen. Dort trifft der Athlet auf Michael Müller – und beide sind derzeit ähnlich stark einzuschätzen.