Mosbach. (js) Er hat sich mit voller Überzeugung auf dieses Verhältnis eingelassen, wusste um die Mechanismen dieser Beziehung, scheute keine Konsequenzen - und bereut bis zum heutigen Tag nichts. Heinz Janalik, der 75-jährige Ehrenpräsident des Badischen Sportbundes, nahm schon früh Kontakt mit dem Fußballverein 1919 Mosbach auf. Er spielte ab seinem 15. Lebensjahr für den MFV Fußball und hängte die Kickschuhe erst weit nach seinem 60. Geburtstag an den Nagel. Für den Klub fungierte er zwischenzeitlich auch als Interimstrainer, zweiter Vorsitzender und spielte bei der im letzten Jahr abgeschlossenen Grundrenovierung des Sportheims eine maßgebliche Rolle. Höhen und Tiefen seien es, die man erlebe, wenn man in einer Beziehung mit einem Verein stehe. Unterm Strich aber habe er mit dem MFV auch ein Stück Heimat gefunden.

Sein Wirken als Sportbund-Präsident, gepaart mit 60 Jahren Vereinszugehörigkeit, drängen ihn als kompetenten Gesprächspartner geradezu auf. 100 Jahre feiert der FV Mosbach am heutigen Samstag mit einem Festbankett in der Alten Mälzerei. Ein Grund zur Freude, aber auch Anlass, den Blick nach vorne zu richten. Die Strukturprobleme der Vereine im ländlichen Raum liegen auf der Hand, die Kluft zwischen Profi- und Amateurfußball wird größer, welche Strategien sollen sich Vereine zur Zukunftssicherung zu eigen machen? Viele Fragen, auf die Heinz Janalik Antworten gibt.

Herr Janalik, Sie selbst sind 60 Jahre Ihres Lebens mit dem FV Mosbach als Sportler und später als Funktionär verbunden. Welchen Stellenwert hat der Klub für Sie?

Heinz Janalik: "Ein Verein kann ein Stück Heimat werden. Und das ist der FV Mosbach zweifellos für mich geworden. Rund um die sportliche Betätigung entstanden Freundschaften, den Verein empfand ich oft als Wohlfühl᠆oase. Doch als Funktionär lernt man neben den Höhen auch die Tiefen des Vereinslebens kennen. Einen Abstieg nimmt ein Klubverantwortlicher anders wahr als ein Zuschauer, der ab und zu mal zu den Heimspielen vorbeischaut.

Ein zahlenmäßiger Rückgang der spielenden Mannschaften, Ehrenämter, die immer schwerer zu besetzen sind, vom Schiedsrichtermangel ganz zu schweigen. Wie sehen Sie die aktuelle Lage?

Die Situation der Vereine im ländlichen Raum hat sich dramatisch verändert. Die Nöte werden größer. Die Identifikation mit dem Verein ist bei der nachwachsenden Generation nicht mehr in dem Maße gegeben, wie ich es noch kenne. Die Gesellschaft hat sich vielfältig gewandelt, auch im Hinblick auf Vereinsbindung, Mitarbeit und Bedeutungszuweisung. Die nachkommenden Generationen haben zum Teil ganz spezielle Vorstellungen von Vereinsleben. Überspitzt ausgedrückt, man wird nicht mehr im schwarz-weißen Trikot des FV Mosbach geboren und mit Tradition allein lockt man heute keinen jungen Menschen mehr.

Welche Maßnahmen zur Zukunftssicherung können Klubs treffen?

Man kann das Rad nicht zurückdrehen, doch auch die Fußball-Vereine sollten nicht nur im eigenen Handlungsfeld verharren, sondern die allgemeine Sportentwicklung genau beobachten und ihre Schlüsse daraus ziehen. Ich stelle mir diesbezüglich einen vereinsinternen Expertenrat vor, der sich auch aus Nichtmitgliedern zusammensetzen kann. Dieser sollte sich drei-, viermal im Jahr zum Austausch treffen und Empfehlungen für die Vereinsverantwortlichen entwickeln. Auch wäre eine bessere Verankerung mit der heimischen Wirtschaft wünschenswert. Ich rede jetzt nicht von Mäzenatentum, sondern von Sponsoring im überschaubaren Rahmen. Dies setzt alles eine gewisse Stetigkeit voraus.

Was meinen Sie mit Stetigkeit?

Ich bin der Meinung, ein Verein sollte sich einer guten Idee verschreiben, an die sich Spieler und Funktionäre gleichermaßen halten sollen. Ich spreche in diesem Zusammenhang gerne von einer Leitphilosophie, die sich ein Klub geben kann. So entsteht insgesamt eine Sportkultur, die jeder lebendigen Stadt gut zu Gesicht steht. Die Umsetzung dieser Leitkonzeption jedoch gelingt nicht ohne Stetigkeit, d.h. nicht ohne konsequente Verfolgung der Ziele, nicht ohne Widerstandskraft und Durchhaltevermögen bei Misserfolgen und nicht ohne die Bereitschaft, Realitäten anzuerkennen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen, letztlich, ständig zu lernen. Mir gefällt es nicht, dass beim Auftreten von Schwierigkeiten oft zu schnell der Ausstieg praktiziert wird, wozu auch die ständigen Vereinswechsel von Spielern zählen, die sich nicht sofort in getroffenen Maßnahmen des Vereins wiederfinden.

Viele Amateurvereine orientieren sich aber am Profifußball.

Der Profifußball sollte nicht als Vorbild für die Amateurvereine herangezogen werden. Die Schere zwischen Profi- und Amateurfußball klafft immer weiter auseinander. Die Kommerzialisierung ist dabei, den Fußball kaputt zu machen. Bei den Spielergehältern ist jegliches Maß verloren gegangen. Oben geht es um Millionen, unten muss jeder Cent zweimal umgedreht werden. Der Amateurfußball interessiert nur noch als Zulieferer von Talenten.

Keine rosigen Aussichten, die Sie da für die Vereine des hiesigen Raums prophezeien.

Ich will nichts beschönigen, aber das erste Jahrhundert im Leben des FV Mosbach war wohl das einfachere. Die nächsten 100 Jahre werden schwieriger.