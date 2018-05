Von Herbert Schmerbeck

Neckarelz. Es war wieder nur ein Punkt für die SpVgg Neckarelz. Am Samstag konnte die Mannschaft von Trainer Marc Ritschel gegen den FC Zuzenhausen ein glückliches 1:1-Unentschieden erreichen. Die Spvgg Neckarelz sitzt also weiter auf dem Abstiegs-Relegationsplatz der Verbandsliga fest. "Heute hat einfach die Galligkeit ein wenig gefehlt", sagte Spvgg-Co-Trainer Alain Djuvelek. Das Gute an dem Punkt: Die Spielvereinigung hat den Vorsprung auf Espanol Karlsruhe auf vier Punkte ausgebaut. Zuzenhausen ist weiter drei Zähler entfernt auf dem Nichtabstiegsplatz.

"Ich habe die Mannschaft gelobt. Meiner Ansicht nach hätten wir es verdient gehabt, das Spiel zu gewinnen. In der ersten Halbzeit hätten wir die Vielzahl der Kontermöglichkeiten nutzen müssen, um das 2:0 zu machen", sagte Zuzenhausens Trainer Dietmar Zuleger.

Es war ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. In den ersten 20 Minuten vergaben beide Mannschaften ihre Möglichkeiten. Christopher Wild traf nach einem Fehlpass von Neckarelz in der 20. Minute zur 1:0-Führung der Gäste. Diese waren auch zweikampfstärker und präsenter. "Die erste Halbzeit war nicht gut. Taktisch war es auch keine gute Entscheidung. Auf der Seite haben wir Probleme gehabt. Da müssen wir uns beim Torwart bedanken, der da sehr gut gehalten hat", sagte Ritschel. Mit der 1:0 Führung für Zuzenhausen ging es in die Pause.

Neckarelz machte in der zweiten Hälfte mehr Druck, vergab aber zunächst seine Möglichkeiten. "In der zweiten Halbzeit war es wieder ganz anders. Da haben nur noch wir gespielt. Das Tor haben wir wahrscheinlich einen Ticken zu spät gemacht." Es war in der 70. Minute, als Simon Fertig der Ausgleich gelang. "Es war glücklich. Die haben zwei dreimal die Latte getroffen. Wir hatten aber auch zwei, drei Einschussmöglichkeiten", sagte Ritschel. In der 88. Minute war Zuzenhausen nach einem Eckball dem Siegtreffer ganz nah. Doch auch da rettete die Latte bei einem Kopfball, ehe Neckarelz klären konnte.

"Man sieht, wie nah Pech und Glück zusammenliegen. Wir schießen zweimal Unterkante Latte. Wir haben sehr viel Pech gehabt, aber dafür können wir uns nichts kaufen", sagte Zuleger. "Unser Minimalziel haben wir erreicht. Mit einem Sieg wären wir fast durchgewesen. Wir haben es weiterhin in der Hand. Die Mannschaft hätte sich belohnen können."

Auf der anderen Seite können die Neckarelzer immer noch auf den direkten Klassenerhalt hoffen. "Wir haben es noch in der eigenen Hand. Kirrlach ist jetzt auch wieder dabei", sagte Ritschel. Allerdings haben die punktgleichen Kirrlach, Schwetzingen und Bilfingen schon vier Zähler mehr als Neckarelz.

SpVgg. Neckarelz: Penz, Bitz, Schmidt (76. Malinovski), Hotel, Böhm, Fertig, Artun (39. Kurt), Ahmeti, Sanneh (42. Hogen), Cardal (45. Frey), Kizilyar.

FC Zuzenhausen: Romig, Freymüller (70. Marcel Zuleger), Himmelhan (68. Max), Landes, Wild, Yilmaz (45. Dominik Zuleger), Heinlein (70. Teufel), Schattschneider, Maurer, Groß, Lerch.

Tore: 0:1 (20.) Christopher Wild, 1:1 (70.) Simon Fertig.

Schiedsrichter: Daniel Schäfer, Mudau.

Zuschauer: 140