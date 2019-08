Mosbach. (RNZ) Segelfliegen ist ein Teamsport und so auch der Segelkunstflug. Das deutsche Team mit dem Mosbacher Tobias Hackel sicherte sich nun mit großem Vorsprung vor Polen und Österreich den Weltmeistertitel im Segelkunstflug. Eine grandiose Titelverteidigung einer fabelhaften Mannschaft.

Die Weltelite dieses Sports flog im rumänischen Deva um den Titel. Nicht nur als "One-Hit-Wonder", sondern als Fels in der Brandung dominierten die Deutschen diesen Wettkampf. Über die gesamte Zeit zeigte die Mannschaft eine großartige Leistung. Bei ihrem Start-Ziel-Sieg gaben sie von Anfang an die Führung nicht mehr ab und erflogen sich so über die Wettkampfwoche einen Vorsprung von knapp 2000 Punkten vor dem zweitplatzierten polnischen Mannschaft. Wie herausragend diese Leistung ist, zeigt sich daran, dass die Plätze zwei bis vier dann innerhalb der nächsten 40 Punkte ausgetragen wurden.

In der Einzelwertung errangen deutsche Piloten zusätzlich noch einmal reichlich Edelmetalle. Über Bronze, Silber und Gold, war alles vertreten und am Ende holten Eugen Schaal die Silber- und Michael Spitzer die Bronzemedaille in der Einzelwertung. Tobias Hackel konnte sich hier als drittbester Deutscher den sechsten Platz in der Einzelwertung sichern.

Einen weiteren Weltrekord konnte Eugen Schaal für sich verbuchen. 15 Weltmeisterschaftsteilnahmen in den letzten 20 Jahren. Und da - wie in anderen Sportarten auch - der Nachwuchs nicht fehlen darf, zeigten die Piloten der Advanced-Klasse, dass auch sie ganz vorne mitfliegen können. Die Nachwuchsklasse, die Figuren mit reduziertem Schwierigkeitsgrad im Vergleich zur Unlimited-Klasse fliegt, holt sich die Bronzemedaille in der Team-Wertung.

Wer sich nun fragt, was ein Kunstflugweltmeister in der Luft zaubert, kann sich hier auf das baldige Fliegerfest der Fliegergruppe Mosbach freuen. Hier wird Tobias Hackel demonstrieren, wie Segelkunstflug der Spitzenklasse aussieht. Das Fest findet am 31. August 1. September auf dem Segelfluggelände Schreckhof auf dem Hamberg statt.

Wer einmal in Tobis Fußstapfen treten möchte, der kann dies bei der Fliegergruppe Mosbach ebenso tun. Als einer der wenigen Vereine in ganz Deutschland bieten die Mosbacher Flieger die Möglichkeit an, nicht nur die Pilotenlizenz für Segelflug zu erwerben, sondern auch die Kunstflugausbildung ist im Verein möglich. Lernen vom Weltmeister.