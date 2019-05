Würzburg. (kn) Für Drittligist Würzburger Kickers ist die Saison bereits mit dem letzten Auswärtssieg in Lotte erfolgreich zu Ende gegangen und dennoch müssen die Spieler am kommenden Samstag, 25. Mai, nochmals eine Zugabe geben. Dabei handelt es sich allerdings nochmals um eine sehr reizvolle Aufgabe für die Mannschaft, die im Endspiel des bayerischen Pokalwettbewerb steht und sich mit einem Sieg für die erste Runde des DFB-Pokals qualifizieren kann.

Gegner ist am Samstag Viktoria Aschaffenburg, die als unterklassiger Gegner Heimrecht im Stadion am Schönbusch hat und zusammen mit ihren Fans dieses große Ziel ebenfalls anvisiert. Beide Teams haben sich zuletzt gegen 1860 München beziehungsweise Unterhaching durchgesetzt und möchten zur Krönung der Saison diesen Titel mitnehmen.

📹 Jetzt bei #KickersTV! Unser Cheftrainer Michael Schiele beantwortet die wichtigsten Fragen vor dem Toto-Pokal-Finale bei Viktoria Aschaffenburg: 👉 https://t.co/nRNqH31aCI 🔴⚪️ #SVAFWK #Kickersauswärts pic.twitter.com/CYrX0Abzh9 — FC Würzburger Kickers (@fwk_1907) 23. Mai 2019

Der würde neben dem sportlichen Prestige auch zusätzlich die Vereinskasse aufbessern und damit steht am Samstagnachmittag schon einiges auf dem Spiel. Das Stadion am Schönbusch dürfte an diesem Tag prall gefüllt sein, da sich auch zahlreiche Anhänger der Kickers auf den Weg nach Aschaffenburg machen, um ihre Mannschaft lautstark vor Ort zu unterstützen.

Auch wenn der Drittligist als Favorit in dieses Spiel geht, wird sich die Viktoria bis zur letzten Minute wehren und alles versuchen, den Pokal zu holen. Angepfiffen wird die Partie am Samstag um 14.15 Uhr.