Mit Köpfchen will Fabio Kaufmann (r.) die Heimaufgabe gegen 1860 München angehen. Foto: K. Narloch

Würzburg. (kn) Zum Abschluss der "Englischen Woche" steht für den Drittligisten Würzburger Kickers am Samstag um 14 Uhr nochmals ein echter "Kracher" an. Die Partie gegen 1860 München dürfte zugleich auch mit das Highlight der Saison werden und damit wird die "Flyeralarm-Arena" am Dallenberg auch ausverkauft sein.

Mit zwei Unentschieden in der Fremde sind die Kickers relativ unbeschadet durch die Woche gekommen, dabei wäre in der Partie gegen Meppen durchaus mehr drin gewesen. An einem deutlichen Chancenplus gegen das stärkste Rückrundenteam mangelte es nicht und somit haderte Würzburgs Coach nach der Partie gegen Meppen nur ein wenig wegen der verpassten Möglichkeit über einen Auswärtssieg mit seinen Spielern, während er im Unparteiischen den eigentlichen "Spielverderber" sah.

Volles Haus?

Dennoch bleibt sein Team zum siebten Mal in Folge auswärts ungeschlagen und darf damit auch ein wenig stolz auf diese Serie sein. Mit zwei Siegen aus den letzten beiden Spielen fahren die "Löwen" recht zuversichtlich zu den Mainfranken. Mit den damit verbundenen sechs Punkten sind sie bis auf den 5. Tabellenplatz geklettert und haben zwei Punkte Vorsprung vor den Kickers, die derzeit auf dem 10. Tabellenplatz geführt werden.

Mit einem Sieg gegen die Münchner könnte sich das Ganze drehen und damit sind die Vorzeichen für diese Partie bereits gestellt. Einen nochmaligen Ausrutscher - wie zuletzt gegen Unterhaching - möchte man sich im eigenen Stadion nicht mehr leisten, sonst sind die Träume von den ganz vorderen Tabellenplätzen ausgeträumt.

Eines steht vor der Partie bereits vorher fest, dass diese eine ganz besondere Atmosphäre in sich birgt, da rund 3000 Gästefans ihre Mannschaft unterstützen werden und zusammen mit dem einheimischen Anhang ein echtes Fußballfest veranstalten werden.

Zu dieser Partie raten die Verantwortlichen rechtzeitig anzureisen da es umfangreiche Sicherheitskontrollen gibt. Die Stadion Tore öffnen bereits um 12 Uhr und es gibt nur noch ganz wenige Restkarten.