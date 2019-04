Würzburg. (rüb) Sieben Spieltage vor Saisonende stehen die Würzburger Kickers im Niemandsland der Tabelle: Nach oben sind es elf Punkte, nach unten zehn. Und doch könnten die Rothosen zum Zünglein an der Waage in der dritten Liga werden. Am Samstag reisen die Kickers zum Viertplatzierten nach Halle, am Montag, 15. April, empfangen sie den Tabellendritten Karlsruher SC. Dazwischen steigt mit dem Halbfinale im Bayerischen Pokal (Dienstag, 9. April, in Unterhaching) eine eminent wichtige Partie, in der es auch um die Chance auf die Qualifikation für den DFB-Pokal geht. Mit locker auslaufen lassen, ist es also nichts, zumal zahlreiche Akteure noch um einen neuen Vertrag spielen.

Von den jüngsten Eindrücken beim 3:2-Sieg über Münster zeigten sich die Verantwortlichen äußerst angetan, wie Vizepräsident Sebastian Herkert im Gespräch mit der RNZ betonte: "Das war richtig gut!" Die Mannschaft kann es, doch unerklärlicherweise wechseln sich solche Leistungen immer wieder mit einfallslosen Auftritten ab, weshalb der Zug nach oben für die Schiele-Jungs abgefahren ist.

Für die Entscheidungsträger werden die nächsten Wochen aber noch wichtige Fingerzeige für die Zukunft liefern - so am Samstag, beim ebenso kompakten wie unangenehmen Aufstiegsaspiranten aus Halle. Im Hinspiel setzte es für die Kickers eine bittere 1:2-Heimschlappe - Revanche ist also angesagt.