Würzburg. (kn) Drittligist Würzburger Kickers konnten auch im ersten Heimspiel des neuen Jahres punkten und durften nach dem Last-Minute Treffer von Kapitän Sebastian Schuppan in der zweiten Minute der Nachspielzeit bereits den zweiten Sieg nacheinander bejubeln. Nach dem jüngsten Auswärtserfolg in Uerdingen war der knappe 2:1-Heimerfolg über den abstiegsbedrohten VfR Aalen alles andere als ein Selbstläufer, das sahen nicht nur die 4.420 Zuschauer in der "Flyeralarm-Arena". auch Würzburgs Trainer Michael Schiele gestand ein, dass auf Grund der zweiten Hälfte, verbunden mit einem starken Drangphase des Gegners, der Sieg durchaus glücklich war.

Trotz einiger Chancen gelang den Kickers zunächst allerdings kein Treffer und sie hatten sogar Glück, dass Torhüter Patrick Drewes nach 20 Minuten einen Schuss von Lucas Schnellberger entschärfen konnte. Vier Minuten später brachte auf der Gegenseite Simon Skarlatitis seine Farben mit einem satten Flachschuss aus 16 Metern in Führung und erzielte damit zugleich den ersten Treffer dieses Jahres am heimischen Dallenberg.

Die Führung sorgte allerdings nicht für die nötige Sicherheit in die Reihen des Gastgebers, da die Aalener mit ihren schnellen Kontern brandgefährlich waren. Patrick Drewes vereitelte nach 30 Minuten erneut den Ausgleich und rettete damit zugleich Würzburgs knappe 1:0-Pausenführung.

Nach dem Wechsel hatte Baumann die erste große Chance, Würzburgs Führung auszubauen, der fand allerdings in Aalens Keeper Daniel Bernhardt seinen Meister, der glänzend parierte. Zunehmend spielte sich jetzt das Geschehen aber in der Kickers Hälfte statt. In der 67. Minute hatten auch die Gäste Grund zu jubeln, nachdem Matthias Morys mit einem Schuss aus der Drehung den 1:1-Ausgleich besorgte. Brenzlig wurde es nochmals in der Schlussphase für die Kickers, als Drewes mit einer tollen Fußabwehr bei einem abgefälschten Freistoß reagierte und gerade so den Rückstand verhindern konnte.

Nach der Ampelkarte gegen Marian Sarr nach wiederholtem Foulspiel waren die Kickers in den letzten Minuten sogar in Überzahl und dennoch rechnete niemand mehr mit einem Sieg, da die Gäste mit aller Macht das Unentschieden verteidigten.

In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf Kapitän Schuppan nach einer Flanke von Fabio Kaufmann per Kopf zum umjubelten 2:1-Endstand und damit zum glücklichen Happy-End am Dallenberg.

Würzburg: Drewes - Göbel, Hägele, Schuppan, Kurzweg - Gnaase (75. Hajtic), Bachmann (87. Küc) - Kaufmann, Skarlatidis - Ademi (78. Breitkreuz), Baumann.

Aalen: Bernhardt - Traut, Schoppenhauer, M. Sarr, Schorr - Bühler (83. Funk), Lämmel (65. Sliskovic), Fennell, Andrist - Schnellbacher (86. Rehfeldt), Morys.

Tore: 1:0 Skarlatidis (24.), 1:1 Matthias Morys (67.), 2:1 Sebastian Schuppan (90+2.); Schiedsrichter: Franz Bokop (Vechta); Zuschauer: 4.420.