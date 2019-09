Würzburg. (rüb) Beide sorgten am vergangenen Wochenende für positive Schlagzeilen: Der SV Meppen deklassierte den 1. FC Kaiserslautern mit 6:1, und ist die Mannschaft der Stunde in Liga drei. die Würzburger Kickers siegten in Mannheim mit 2:1 und fügten den Waldhöfern damit die erste Liganiederlage seit Oktober 2018 (!) zu. Am heutigen Freitag treffen die beiden in der Würzburger Flyeralarm-Arena (Anstoß um 19 Uhr) aufeinander. Nach dem verkorksten Saisonstart geht es für die Gastgeber vor allem darum, Boden gutzumachen und sich weiter nach oben zu kämpfen.

Auf dem Papier empfängt der 13. den 8. - das hört sich zunächst recht ausgeglichen an. Doch die jüngste Bilanz spricht für die Emsländer: Aus den vergangenen drei Spielen ergatterte Meppen sieben Punkte. Außerdem ist das Team von Trainer-Dauerbrenner Christian Neidhardt (seit 2013) in dieser Saison in fremden Stadien noch ungeschlagen. Trainer Schiele erwartet eine "sehr kompakte und bissige Mannschaft", ein Team, das vom Kollektiv lebt.

Doch Würzburg kann mehr, als es der Tabellenplatz aussagt. Das Sorgenkind Abwehr hat sich in Mannheim endlich wieder stabiler präsentiert. Das Duo Daniel Hägele und Sebastian Schuppan dürfte in der Innenverteidigung die Ideallösung sein. Im Mittelfeld deutete Neuzugang Simon Rhein (Nürnberg) an, dass er das fehlende Puzzleteil sein könnte, und offensiv ist das Dreigestirn Fabio Kaufmann, Luca Pfeiffer und Albion Vrenezi immer für einen Überraschungsmoment und damit für ein Tor gut.