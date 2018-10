Würzburg. (kn) Die Würzburger Kickers schwimmen weiterhin auf einer Erfolgswelle. Daran konnten am vergangenen Spieltag auch die Münchner "Löwen" nichts ändern, die im eigenen Stadion über ein 1:1-Unentschieden nicht hinaus kamen. Für Würzburgs Coach Michael Schiele und seine "Rothosen" war dies zugleich das siebte Spiel hintereinander ohne Niederlage und damit stehen die Kickers zu Recht auf dem 5. Tabellenplatz, ganze zwei Punkte hinter Spitzenreiter Osnabrück.

Deshalb träumen schon einige Kickers-Anhänger vom Wiederaufstieg in die zweite Liga. Der Traum darf am heutigen Montag weitergeträumt werden wenn es beim Flutlichtspiel gegen die SG Sonnenhof/Großaspach geht, die auch schon bessere Zeiten erlebt hat und momentan bis auf den 17. Tabellenplatz abgerutscht sind. Der Gegner hat sich bisher als regelrechter "Unentschieden-König" präsentiert. Bereits sieben Mal endete eine Partie der Spielgemeinschaft mit einem Remis und damit könnte auch Gästetrainer Oliver Zabel am Montagabend gut leben.

Die Kickers hätte damit ihre stolze Serie zwar weiterhin Bestand, doch ein Unentschieden gegen die SG wäre sicherlich zu wenig. Die Fans erhoffen sich am heimischen Dallenberg schon einen weiterer Sieg und damit könnten die Kickers ganz oben an der Tabellenspitze anklopfen. Mit der Form der letzten Spiele sollte dies sicherlich auch möglich sein und gerade nach dem letzten Punktgewinn in München wird die Mannschaft mit breiter Brust in der "Flyeralarm-Arena" auflaufen. Angepfiffen wird die Partie am heutigen Montag um 19 Uhr.