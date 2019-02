Würzburg. (kn) Ein dickes Ausrufezeichen setzte Drittligist Würzburger Kickers vergangenen Sonntag zum Auftakt der Rückrunde. Der deutliche 3:0-Auswärtssieg beim Tabellendritten KFC Uerdingen setzte ein Ausrufezeichen. "Auch nach einer guten Vorbereitung weiß man nicht so recht, wo man am ersten Spieltag steht. Deswegen war ich umso erfreuter vom Auftritt meiner Mannschaft", so Kickers Trainer Michael Schiele.

Mit dem VfR Aalen kommt am Samstag um 14 Uhr ein Gegner, der dringend ein Erfolgserlebnis gebrauchen könnte. Nach den letzten Misserfolgen steht die Mannschaft von Trainer Argirios Giannikis auf dem vorletzten Tabellenplatz und hat bereits sechs Punkte Abstand zum rettenden Ufer. Im Hinspiel gingen die Gäste allerdings als Sieger vom Platz und damit sind die Kickers trotz des jüngsten Erfolgs gewarnt, die Partie nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

Mit derzeit 27 Punkten werden die "Rothosen" auf dem 10. Tabellenplatz geführt und dürfen mit einem weiteren Erfolg gegen Aalen durchaus wieder nach oben schielen. Von einem Aufstiegsplatz trennen die Kickers letztlich aber zwölf Punkte.

Die Fans werden ihrer Mannschaft am Samstag nach dem jüngsten Erfolg in Uerdingen sicherlich wieder den Rücken stärken und damit sollte es auch klappen mit dem nächsten "Dreier" am heimischen Dallenberg. Angepfiffen wird die Partie am Samstag um 14 Uhr.