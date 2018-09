Alles unter Dach und Fach, das Benefizspiel des FC Bayern Legendenteams gegen eine Odenwaldauswahl am 10. Mai in Mudau steht: Letzte Details haben besprochen, v.l.: Martin Hägele, Leiter Internationale Beziehungen beim FC Bayern München, Mudaus Öffentlichkeitsmitarbeiter Marco Scheiwein, TSV-Kassier Reiner Kistner und Rolf Mechler, der den ersten Kontakt zu den Bayern herstellte. Foto: J. Schmidt

Mudau. (js) Christi Himmelfahrt, auch als Vatertag bekannt und gerne für Wanderungen mit Einkehr an bierseligen Plätzen umgedeutet, findet in diesem Jahr am Donnerstag, 10. Mai, statt. Ohne Prophet spielen zu wollen, das attraktivste sportliche Vatertagsziel wird diesmal - und das nicht nur für Väter, sondern auch für deren Ehefrauen und Kinder - das Odenwaldstadion des TSV Mudau sein. Dem Turn- und Sportverein ist es gelungen, das neu gegründete FC Bayern-Legendenteam zu verpflichten.

Um 15 Uhr treten die Münchner gegen eine Odenwaldauswahl an, die vom 81-fachen Nationalspieler, Europameister und zweifachen Vizeweltmeister Karlheinz Förster (Schwarzach) zusammengestellt wird. Der Erlös dieses Benefizspiels kommt zu gleichen Teilen dem Ambulanten NOK-Kinderhospizdienst, der Lebenshilfe Buchen und den Special Olympics der Johannes-Diakonie Mosbach zugute.

Die Elf, die vor Kurzem noch unter dem Namen Bayern-Oldstars auflief, geht jetzt mit wesentlich attraktiverer Besetzung als FC Bayern-Legenden-Team auf Reise. Martin Hägele, Leiter Internationale Beziehungen beim Branchenprimus: "Das neu formierte Team bestreitet seinen ersten Auftritt am 24. März bei den Alterskollegen des FC Liverpool. Der zweite Auftritt findet dann schon in Mudau statt, bevor es im Spätsommer zu zwei Testspielen nach China geht. "Das Legenden-Team tritt für den FC Bayern München in Asien, Nord- und Südamerika auch als Werbeträger auf. Das Bayern-Benefizspiel in Mudau ist demnach eher eine Ausnahme, was lediglich den hartnäckigen Anfragen der TSV-Verantwortlichen zu verdanken ist", weist Hägele auf die Mudauer Ausdauer hin.

Und mit welchen Legenden dürfen die Zuschauer rechnen? Martin Hägele schaut genüsslich und zählt auf: Klaus Augenthaler (er ist auch Trainer des Teams), Jörg Butt, Walter Junghans, Bixente Lizarazu, Andy Brehme, Martin Demichelis, Hansi Pflügler, Marc van Bommel, Lothar Matthäus, Ze Roberto, Giovane Elber, Andreas Ottl, Sergio, Samuel Kuffour und Roy Makaay.

Die Liste lässt sich ausbauen, auch Miroslav Klose wird als "Legende" auf dem Bayern-Spielerbogen geführt.

Das Mudauer Organisationsteam um den Vorsitzenden Ralf Hauk steckt mitten in der Vorbereitung. Kassier Reiner Kistner wagt schon mal einen Ausblick: "Wir rechnen mit 4000 Zuschauer. Dazu benötigen wir noch einige Zusatztribünen." Und TSV-Öffentlichkeitsmann Marco Scheiwein ergänzt: "Erst wenn die Planungen abgeschlossen sind, werden wir mit dem Vorverkauf beginnen. Das wird aber voraussichtlich nicht vor Mitte März sein. Wir werden die Bevölkerung rechtzeitig informieren."