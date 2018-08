Trainer Bernhard Trares und Mirko Schuster: Der SV Waldhof leistete sich gegen Ulm einen Fehlstart (0:1) in die Regionalligasaison. Foto: vaf

Fünf Spiele - fünf Siege, die Bilanz von Stefan Strerath als Trainer der SpVgg Neckarelz ist makellos. Am morgigen Mittwoch kommt der SV Waldhof zum Pokalspiel ins Elzstadion. Foto: S. Weindl

Neckarelz. (js/bfv) Einige Überraschungen waren dabei: Auch in der zweiten Runde des badischen Fußballpokals freute sich der ein oder andere Underdog über das Weiterkommen. Zwei Kreisligisten konnten sich durchsetzen, ein Landesligist warf einen Verbandsligisten raus. Für die erste größere Pokalsensation sorgte der FV Fortuna Kirchfeld (LL), der den Oberliga-Aufsteiger FC Germania Friedrichstal mit 2:0 in der regulären Spielzeit besiegte. Drei Spiele gingen in die Verlängerung, einzig das Landesliga-Duell zwischen dem FV Reichenbuch und Eintracht Walldürn musste im Elfmeterschießen entschieden werden. Am Ende hieß es 8:9.

Nachdem in der zweiten Runde alle verbliebenen A-Ligisten die Segel streichen mussten, stehen vier Kreisliga-Mannschaften, 13 Landesligisten, neun Verbandsliga-Vertreter, drei Oberligisten sowie die nun einsteigenden beiden Regionalligisten FC-Astoria Walldorf und SV Waldhof Mannheim genauso wie Drittligist Karlsruher SC in der dritten Runde.

Der Titelverteidiger KSC eröffnet diese bereits am Dienstag, 31. Juli, um 18 Uhr mit einem Gastspiel beim Landesligisten SV Osterburken. Zeitgleich spielt der FC-Astoria Walldorf (RL) beim FC Östringen (LL). Am morgigen Mittwoch steigt auch der SV Waldhof Mannheim in den bfv-Rothaus-Pokal ein. Anpfiff bei der SpVgg Neckarelz (LL) ist um 19 Uhr.

Die SpVgg Neckarelz freut sich auf das Aufeinandertreffen mit dem Regionalligisten SV Waldhof, obwohl die Spielvorbereitung nicht ganz optimal verläuft. Trainer Stefan Strerath weilt noch bis Mittwoch auf einem Trainerkongress in Dresden, wird aber rechtzeitig zum Pokalspiel zurückerwartet. "Die Mannschaft trainierte gestern in Eigenverantwortung. Das Team belohnt sich mit diesem Spiel gegen den SV Waldhof selbst für sein Weiterkommen. Der Fokus unserer Vorbereitung liegt aber auf dem Landesligaauftakt am 11. August beim FV Mosbach", setzt Strerath Prioritäten.

Derweil heimst der in Dresden weilende Strerath zu Hause erstes Trainerlob ein. Präsident Dr. Thomas Ulmer: "Wir haben die Stadtmeisterschaft überzeugend gewonnen und sind in der dritten Pokalrunde angelangt. Fünf Spiele - fünf Siege, das ist eine schöne Bilanz." Ob am Mittwoch gegen den SV Waldhof die erste Niederlage unter Streraths Regie zu verkraften ist? "Das muss nicht zwangsläufig sein", meint Ulmer und verweist darauf, dass bei der Waldhöfer 0:1-Auftaktniederlage gegen den SSV Ulm noch Sand im Getriebe war.