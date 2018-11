Von Claus-Peter Bach

Karlsruhe. Der Karlsruher SC hat sich durch einen 2:1 (1:0)-Sieg über die Würzburger Kickers auf den vierten Tabellenplatz der 3. Liga verbessert und seinen Fans beim Abschied aus dem 1955 eingeweihten und in den nächsten Tagen vor einem Teilabriss stehenden Wildparkstadion eine große Freude bereitet. 24.317 Zuschauer hatten die beiden überdachten Tribünen und die zuerst zurückzubauenden Kurven, die auf Weltkriegsschutt errichtet worden waren, belebt. Sie freuten sich über zwei Tore von Marvin Pourié, der die Saisontreffer Nummer fünf und sechs erzielte.

Der 27-jährige Stürmer aus Werne an der Lippe traf in der 43. und 81. Minute und profitierte zumindest beim zweiten Treffer von einem Patzer des Würzburger Torwarts Leon Bätge. Nach einem scharfen Flachschuss von Kyoung Rok Choi hatte Bätge den Ball schon in den Händen, ließ ihn aber wieder los, so dass Schlitzohr Anton Fink in die Mitte flanken konnte, wo Pourié goldrichtig stand und - das war bemerkenswert an diesem sonnigen Nachmittag - nicht über das Tor schoss.

Der Führungstreffer des KSC, der im ersten Spielabschnitt spielbestimmend und erschreckend harmlos war, brachte Stimmung in den Wildpark. Benjamin Uphoff warf den Ball mit signalgelben Handschuhen flach 30 Meter ab, der überzeugende "Sechser" Alexander Groiß dribbelte mit weißen Schuhen weitere 30 Meter und spielte auf die rechte Seite zu Manuel Stiefler, der mit gelben Schuhen in die Mitte zu Marvin Pourié flankte, welcher mit orangenen Kickstiefeln Bätge keine Chance ließ. So bunt wird in Karlsruhe Fußball gespielt, manchmal auch so kunterbunt wie in der 50. Minute, als Patrick Göbel nach ein paar Kombinationen zum Ausgleich traf und außer den vielen Zuschauern auch die gesamte KSC-Elf staunend zuschaute. "Das 1:1 fiel aus dem Nichts", sagte KSC-Trainer Alois Schwartz und fügte hinzu: "Diese drei Punkte widmen wir unseren Fans, die uns geholfen haben, diesen schweren Brocken zu besiegen."

Würzburgs Trainer Michael Schiele gab zu, dass seine Spieler von der außerordentlichen Atmosphäre und der Lautstärke der KSC-Anhänger "beeindruckt" gewesen seien und stellte sodann Unappetitliches fest: "Sie haben die Hosen voll gehabt."

Die Formkurve des KSC weist nach oben. Nach 14 Spieltagen lässt sich feststellen, dass Schwartz aus vielen neuen und wenigen alten Spielern eine Mannschaft geformt hat, in der jeder weiß oder zumindest ahnt, was der Mitspieler vorhat. Torwart und Abwehr sind zuverlässig, im Mittelfeld räumt Groiß sehr fleißig ab, während Marc Lorenz und Marvin Waniczek für den Spielaufbau zuständig sind und durchaus Torgelegenheiten kreieren, die von den Stürmern allerdings oft ein bisschen zu spät als solche erkannt werden. Pourié hätte auch vier Tore machen können. Stiefler ist als Allrounder sehr effektiv.

Karlsruhe: Uphoff - Thiede, Pisot, Gordon, Roßbach - Groiß, Wanitzek - Stiefler (72. Choi), Lorenz - Pourie (88. Sane), Fink (90.+2 Hanek).

Würzburg: Bätge - Patrick Göbel, Hägele, Schuppan, Kai Wagner - Bachmann (65. Hansen), Gnaase - Kaufmann, Skarlatidis, Mast (70. Baumann) - Ademi (83. Breitkreuz).

Schiedsrichter: Bramlage (Vechta)

Tore: 1:0 Pourie (41.), 1:1 Patrick Göbel (51.), 2:1 Pourie (82.)

Zuschauer: 24.317