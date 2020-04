Von Nikolas Beck

Heidelberg. Niklas Würzner ist es gewohnt, Verantwortung zu übernehmen. Auf dem Feld gibt er als Spielmacher meist die Richtung vor. Dass er nun aber zu Beginn der Playoffs ganz allein die Fahne der MLP Academics hochhalten muss, das hätte sich der 26-Jährige vor ein paar Wochen sicher nicht zu träumen gewagt. Corona hat aber nun mal auch die Basketball-Welt auf den Kopf gestellt.

Die Zweitliga-Saison ist bereits knapp sechs Wochen beendet. Vier Spieltage vor Ende der Hauptrunde lagen die Heidelberger aussichtsreich auf Rang vier, als die Reißleine gezogen und der Spielbetrieb eingestellt wurde. Nun haben sich die acht besten Teams verabredet, um zumindest virtuell doch noch einen Champion zu krönen. An der Spielkonsole starten die Academics – eben mit Niklas Würzner am Controller – am heutigen Samstagabend um 20 Uhr mit dem Viertelfinalduell gegen die Bayer Giants Leverkusen.

"Bock auf Basketball", lautet ein Slogan der Heidelberger. Und mit jenem begründet Stephan Peters, bei den Academics für die Bereiche Marketing und Sponsoring zuständig, die Teilnahme an den sogenannten ePlayoffs. Peters, der das virtuelle Kräftemessen in der Pro A mit auf den Weg gebracht hat, weiß um das Potenzial, das im E-Sport steckt. Auch mittelfristig nach der Pandemie.

Fürs Erste steht allerdings der Spaß im Vordergrund. "Und wer mich kennt, der weiß, dass ich für Spaß immer zu haben bin", schmunzelt Niklas Würzner. Im Gespräch mit der RNZ räumt das Heidelberger Eigengewächs allerdings ein, kein ausgewiesener Profi-Zocker zu sein. "Ich bin da so ein bisschen reingerutscht", berichtet Würzner vom nicht ganz so harten "Auswahlverfahren", bei dem er sich gegen seinen Teamkollegen Adam Eberhard durchsetzen konnte. Der US-Amerikaner ist bereits zurück in der Heimat, was die technische Umsetzung erschwert hätte. Also liegt es an Würzner, die Heidelberger Fans und seine Kollegen zu begeistern. Via Facebook Live und über die Streamingplattform Twitch überträgt eSport Rhein-Neckar das Duell, in dem Leverkusens Nachwuchsspieler Joel Lungelu auf Würzner treffen wird.

Dessen Chef freut sich auf eine ungewöhnliche Erfahrung. "Mit einem Glas Wein daheim auf dem Sofa" werde Manager Matthias Lautenschläger zuschauen und erstmals ein Spiel der Academics "mit einer gewissen Gelassenheit" angehen können. "Ich will auf jeden Fall eine starke Defense von Niki sehen", sagt Lautenschläger mit einem Augenzwinkern.

Ganz ohne Vorbereitung geht freilich kein Profi ins "Eins-gegen-Eins". Viel Gelegenheit zum Trainieren habe er zwar nicht gehabt, verrät Würzner. Dafür gab’s von einem USC-Jugendspieler, der mehr Erfahrung mit der Simulation NBA2K20 hat, wichtige Tipps und Tricks. Individualtraining der besonderen Art also.

Mit welchem NBA-Team Würzner am heutigen Samstag an den Start gehen wird, hat er noch nicht entschieden. "Das muss ich mir gut überlegen", sagt der Fan von den Chicago Bulls. Die zählen aktuell aber eher zu den Kellerkindern der National Basketball Association. "Schade, dass ich kein Team aus der Vergangenheit nehmen kann", sagt der Blondschopf. Im aktuellen Aufgebot vermisst er allerdings nicht etwa Bulls-Legende Michael Jordan – sondern Paul Zipser. Mit dem gleichaltrigen Flügelspieler von Bayern München, der das Basketballspielen ebenfalls in Heidelberg lernte und von 2016 bis 2018 bei den "Bullen" unter Vertrag stand, verbindet Würzner eine lange Freundschaft: "Wenn er noch dabei wäre, würde ich auf jeden Fall Chicago wählen." In diesen Playoffs steht nun mal der Spaß an erster Stelle.