Von Nikolas Beck

Heidelberg. Es wirkte so, als sei Branislav Ignjatovic regelrecht dankbar, unmittelbar nach einem souveränen Heimsieg erst noch einmal auf die überraschende Auswärtsschlappe zuvor angesprochen zu werden. "Wenn du schon mit dem Spiel in Hanau anfängst, dann will ich das auch tun", sagte der Trainer der MLP Academics Heidelberg am Sonntagabend während der Pressekonferenz zu Hallensprecher Mirko Spohn. "Mich ärgert es, dass wir mittlerweile schon auf einem so hohen Ross sitzen, dass jede Mannschaft aus dem unteren Tabellenbereich unterschätzt wird." Damit meine er aber ausdrücklich nicht sein Team, sondern vielmehr das Umfeld des Zweitligisten. Es gebe in dieser ausgeglichenen Pro A nun mal keine Mannschaften, gegen die man mit links gewinnen könne, so Ignjatovic.

Zu einem der Spitzenteams der zweiten LIga gemausert

Dass die Academics mit einem verletzten und zwei kranken Spielern beim Schlusslicht stolperten, konnte den Serben also nicht überraschen. Genauso wenig, wie die Reaktion, die seine Schützlinge nun am Sonntag folgen ließen: Gegen Bundesliga-Absteiger Tigers Tübingen zeigten Heidelbergs beste Basketballer eine couragierte Leistung, zu der jeder Spieler seinen Teil beitrug. Folgerichtig stand am Ende ein souveränes 88:73 in den Büchern. Für Ignjatovic nur ein weiterer Beleg: "Wenn wir gesund bleiben, ist genug Potenzial und Qualität da, dass in diesem Jahr wieder in Heidelberg Playoffs gespielt werden."

Einfach nur unter die besten Acht zu kommen, um die sogenannte "Postseason" zu erreichen, mag im ersten Moment nicht nach einem ambitionierten Ziel klingen. Schließlich steht Heidelberg mit zwölf Siegen bei sieben Niederlagen punktgleich mit dem Dritten Rostock auf Rang vier. Die beiden Spitzenteams Chemnitz und Hamburg wurden souverän geschlagen. Dazu sind die Academics das einzige Team, das sowohl daheim als auch auswärts eine positive Bilanz aufzuweisen hat (7/3 und 5/4). Ignjatovic, ein Pessimist?

Ignjatovic, ein Realist! Der Trainer tut gut daran, immer wieder den Mahner zu spielen. Unter dem 52-Jährigen, der drauf und dran ist das Team in seiner fünften Saison zum vierten Mal insgesamt und zum dritten Mal hintereinander in die Playoffs zu führen, haben sich die Academics zu einer der Topmannschaften der Zweiten Liga gemausert. Doch darum - und wohl auch, weil das "Damoklesschwert" der fehlenden bundesligatauglichen Halle durch den Baubeginn an der Speyrer Straße bald nicht mehr über dem Klub schwebt - ist rund um die Heidelberger Basketballer eine Erwartungshaltung entstanden, der sie (noch) nicht gerecht werden können.

Freilich wollen auch die Spieler mehr. Als zu Jahresbeginn Tabellenführer Chemnitz bezwungen wurde, ließ sich Jaleen Smith - auch gegen Tübingen wieder einer der Besten - zu einer Kampfansage an die Konkurrenz hinreißen. "Passt besser gut auf, denn Heidelberg ist am Kommen", kündigte der 24-Jährige an. Center Niklas Ney räumte am Sonntagabend ein: "Wir hatten nach dem Chemnitz-Sieg solch eine Euphorie hier drin, das Hanau-Spiel hat uns dann aber auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt." Daher sei es immens wichtig gewesen, direkt wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren, so der Berliner, den alle nur "Yoshi" nennen. "In dieser Liga ist alles drin, wenn wir so weitermachen, könnten wir sogar Erster werden", glaubt Ney.

Smith und Ney waren schon im vergangenen Jahr Teil des Teams, das die Hauptrunde auf Rang drei abschloss. Auch diesmal erscheint Rang drei machbar. Zwei Mannschaften qualifizieren sich am Ende der Playoffs sportlich für den Aufstieg. Es scheint also nur noch ein letzter Schritt zu sein, der fehlt. Aber eben auch ein Schritt, den die Academics momentan nicht gehen können. Sportlich vielleicht noch am ehesten. Aber nicht strukturell, nicht finanziell. Zumal zur Saison 2019/2020 der Mindestetat für die Bundesliga - auch für Aufsteiger - auf drei Millionen Euro erhöht wurde.

Ignjatovic ahnt, dass mit seinem Team das Ende der Fahnenstange nicht mehr weit entfernt ist. Und er kennt die Eigenheiten des Geschäfts: Es muss immer weiter nach oben gehen. Stillstand ist Rückschritt. So kann der Serbe nicht oft genug wiederholen, dass einzig und alleine die erneute Playoffteilnahme das Ziel sein kann: "Für mehr muss mehr kommen - aber nicht nur von der Mannschaft."