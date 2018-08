Schon wieder gut in Form: Shy Ely punktete gegen Dresden am fleißigsten. Archivbild: vaf

Dresden. (miwi) Das Trainingslager der MLP Academics Heidelberg endete gestern auf der unterbrochenen Heimfahrt aus Usti nad Labem (Tschechien) mit einem am Ende deutlichen 72:54-Testspielsieg beim ProB-Ligisten Dresden Titans. Im zweiten Vorbereitungsmatch zeigte der Basketball-Zweitligist defensiv eine gute Leistung und war offensiv verbessert.

"Ich bin sehr zufrieden, vor allem im letzten Viertel waren wir gut", sagte Branislav Ignjatovic. Der Heidelberger Trainer freute sich über den Schlussspurt seines Teams, das in den abschließenden zehn Minuten einen 21:4-Lauf hinlegte und das Duell damit doch noch deutlich gewann.

"Wir fangen an zusammenzufinden", erklärte der Serbe, der vor allem froh darüber war, dass Philipp Heyden mitspielen konnte und am Ende sieben Punkte zum Sieg beigetragen hatte. Der Center-Rückkehrer hatte den ersten Test beim Bundesligisten Würzburg wegen Problemen an der Patellasehne verpasst, in Dresden konnte er erstmals ins Spiel des Vorjahresdritten integriert werden.

Weil die Dresdner schon knapp zwei Wochen länger im Training und deshalb körperlich deutlich weiter waren, wurden die Heidelberger vom ligatieferen Team voll gefordert. "Wir wollten die Dresdner unter 60 Punkten halten", hatte Ignjatovic trotzdem eine Vorgabe an seine Spieler gemacht. Die wurde durch die Steigerung in den letzten Minuten umgesetzt.

In der Offensive überzeugten Heidelbergs beste Basketballer mit mannschaftlicher Geschlossenheit, gleich fünf Akteure punkteten zweistellig. Shy Ely (15 Punkte), Dan Oppland (14), Eric Palm (12), Jaleen Smith (12) und Niklas Ney (10) deuteten an, dass die Academics in der kommenden Saison schwerer auszurechnen sein werden. Insgesamt machten sich die Tage in Tschechien positiv bemerkbar, das Zusammenspiel funktionierte besser und die Abläufe auf dem Feld waren harmonischer.

Ausruhen können sich die Heidelberger Basketballer deshalb aber nicht. Heute steht für die Academics ein Fotoshooting an, ehe es einen Tag später zum nächsten Testmatch nach Bamberg geht.

Beim deutschen Topverein Brose Baskets wird sich zeigen, wie gut die Ignjatovic-Schützlinge bereits in der Vorbereitung auf die am 22. September beginnende Saison sind.