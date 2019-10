Von Michael Wilkening

Heidelberg. Für die Basketballer hat der Statistikbogen einen großen Wert. Dort werden während und nach einer Partie allerlei statistische Daten erfasst und spätestens nach der Partie von allen Beteiligten analysiert. Erzielte Punkte, Rebounds, Vorlagen, Ballverluste, Blocks und einiges mehr wird auf dem Bogen aufgeführt, aber eben nicht alles.

Sebastian Schmitts Bilanz las sich Sonntagabend unspektakulär, der Spielmacher der MLP Academics Heidelberg hatte beim dramatischen 78:72-Sieg nach Verlängerung gegen die Rostock Seawolves in knapp 16 Minuten Spielzeit vier Punkte erzielt, einen Abpraller gefangen und zwei Assists geliefert, seine Effektivität wurde mit +3 ausgewiesen. Und doch war Schmitt einer der Garanten dafür, dass die Heidelberger ein verloren geglaubtes Spiel in der 2. Bundesliga noch gedreht hatten.

"Sebastian hat uns viel Energie gegeben, er ist mit seinem Willen vorangegangen", lobte Branislav Ignjatovic die Nummer vier der Academics. Der Trainer war angetan von der Kampfbereitschaft, mit der Schmitt vor allem im dritten Viertel dafür sorgte, dass sich die Heidelberger nach einem 17-Punkte-Rückstand zurückarbeiteten.

Nach einem Offensivfoul gegen ihn animierte Schmitt die Zuschauer in der Halle, weiter an eine Wende zu glauben - und mit seiner Körpersprache steckte er letztlich auch die Kollegen an, von denen einige zu diesem Zeitpunkt verzweifelt wirkten. "Ich wollte Energie aufs Feld übertragen und dafür sorgen, dass die Leute in der Halle uns helfen", sagte Schmitt später.

Als die Heidelberger die Begegnung in den Schlussminuten der regulären Spielzeit ausglichen, ehe sie in der Verlängerung den Sieg erzwangen, saß Schmitt wieder auf der Bank - und hatte doch erheblichen Anteil am sechsten Sieg im siebten Saisonspiel.

Es war vor ein paar Monaten nicht abzusehen, dass Schmitt Ende Oktober im Trikot der Academics wichtige Akzente setzen würde, denn im Sommer war lange unklar, ob er weiter in Heidelberg Basketball spielen würde. Der Klub zögerte mit einem neuen Vertrag und Schmitt überlegte sich, ob er am Neckar bleiben sollte.

"Letztlich habe ich mich dazu entschlossen, weil ich gesehen habe, welchen Entwicklungssprung beispielsweise Shyron Ely in seinem zweiten Jahr unter Frenki gemacht hat", erklärte Schmitt. Branislav "Frenki" Ignjatovic nahm sich der Aufgabe an, den spiel- und defensivstarken Aufbauspieler neu in das Team zu integrieren. Oft hatte sich der Serbe über die Leistungen von Schmitt aufgeregt, gleichzeitig aber die Potenziale gesehen. Weil Schmitt im Sommer viel an seiner Athletik gearbeitet hat, scheint sich der Verbleib des Spielmachers in Heidelberg für beide Seiten auszuzahlen.

Das lässt sich nicht unbedingt mit der Statistik erklären, aber das ist nicht nötig. Gemeinsam mit Niklas Würzner bildet der 23-Jährige ein gutes Duo auf der Spielmacher-Position, wobei beide vor allem in der Defensive viel Energie aufs Feld bringen. Würzner gehörte gegen Rostock übrigens auch zu den Matchwinnern.

Lange agierte das Eigengewächs glücklos, seine ersten fünf Würfe landeten alle nicht im Korb, ehe er in der Verlängerung 40 Sekunden vor dem Ende einen Dreier zur 74:72-Führung versenkte. Dieser Wurf war letztlich der Gamewinner - Schmitt hatte ihn mit seinem Einsatz zuvor überhaupt erst möglich gemacht.