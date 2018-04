Von Michael Wilkening

Heidelberg. Albert Kuppe breitete die Arme aus, ehe er sie wieder zu sich zog und die Fäuste ballte. Der Kapitän der MLP Academics Heidelberg wusste gar nicht so genau, wohin er mit seinen Emotionen musste. Mit einem Dreier drei Sekunden vor dem Ende entschied der Flügelspieler am Sonntagabend die erste Playoff-Partie gegen die Gladiators Trier und verwandelte die Halle am Olympiastützpunkt kurzerhand in ein Tollhaus. Durch das 86:83 (35:33) führen die Academics in der Viertelfinalserie 1:0 und haben damit einen erfolgreichen Auftakt in die heiße Phase der Saison hingelegt.

Es sind oft die einzelnen Momente, die in einer Playoff-Begegnung den Unterschied ausmachen. Das war am Sonntag nicht anders und weil die Academics mehr dieser entscheidenden Situationen nutzten, fahren sie am Mittwoch mit einer 1:0-Führung nach Trier. "Das war einer Playoff-Partie würdig", sagte Kuppe nach dem Ende einer nervenaufreibenden Begegnung. Im letzten Angriff der Heidelberger hatte Shyron Ely den Ball in seinen Händen und fand plötzlich den freistehenden Kapitän, als er von zwei Trierern Akteuren attackiert wurde. Als es um alles ging, fanden die Academics die richtige Lösung und gingen damit einer drohenden Verlängerung aus dem Weg. "Es war klar, dass Shy den Ball bekommt und er hat mich zum Glück gesehen", sagte Kuppe.

Stimmen > Branislav Ignjatovic, Trainer der MLP Academics Heidelberg: "In einem Playoff-Spiel ist es am Ende egal, wie man zu einem Sieg gekommen ist. Wir haben die gleichen Fehler wie noch vor einer Woche in Hamburg gemacht, sind aber heute nicht dafür bestraft worden. Wir haben in einer wichtigen Phase den Fokus auf die Defensive verloren, aber es hat gereicht. Ich habe vor dem Match gesagt, dass wir vor einer engen Serie stehen, das hat sich heute schon bewahrheitet." > Marco Van den Berg, Trainer Gladiators Trier: "Glückwunsch nach Heidelberg, das eine hervorragende Saison spielt. Diese Mannschaft bleibt auch in schweren Momenten unter Druck ruhig und trifft die richtigen Entscheidungen. Sie haben heute in den wichtigen Augenblicken getroffen, vor allem Albert Kuppe. Bei uns waren zu viele Spieler noch nicht bereit für die Playoffs, das müssen wir beim nächsten Mal besser machen." > Niklas Ney, Center der MLP Academics Heidelberg: "Jeder Spieler hängt in so einem Playoff-Spiel alles rein, das macht natürlich auch der Gegner. Heute waren wir am Ende etwas glücklicher, darüber bin ich sehr froh. Die Partien in dieser Serie werden eng bleiben, wir müssen uns schnell und gut erholen." miwi

Der Viernheimer hatte in der ersten Halbzeit schwer ins Spiel gefunden und die ersten drei Versuche aus der Distanz allesamt verfehlt. "Ich bin ein Werfer und muss deshalb weitermachen", erklärte Kuppe, der für seinen Mut belohnt wurde. In der zweiten Halbzeit versenkte Kuppe vier Dreier und sorgte deshalb mit seinen Kollegen dafür, dass die Academics knapp vier Minuten vor dem Ende 75:63 führten. Eine lange Zeit hart umkämpfte Begegnung, in der es mehrere Führungswechsel gab, schien für ein paar Momente entschieden, doch die Gladiators kämpften sich nochmals in die Partie zurück. "Wir haben es unnötig spannend gemacht", grantelte Kuppe.

Die Heidelberger kassierten 20 Sekunden vor dem Ende durch den sechsten erfolgreichen Dreier von Simon Schmitz den Ausgleich zum 83:83, hatten aber noch einmal die passende Antwort darauf, weil Kuppe nervenstark versenkte, ehe ein verzweifelter Versuch der Trierer den Korb deutlich verfehlte. "Wir hatten heute eine geile Stimmung in der Halle und für die Zuschauer war das natürlich superspannend und super gut", sagte Kuppe, dem es persönlich lieb gewesen wäre, wenn es die Dramatik zum Schluss nicht gegeben hätte.

Die Heidelberger wussten, dass es gegen die Gladiators darauf ankommen würde, deren Stärke beim Rebound aus dem Spiel zu nehmen und vielleicht ist es ein gutes Zeichen, dass sie gewannen, obwohl es nicht gelang, dies zu kontrollieren. Nach den 40 packenden Minuten hatten die Trierer zwölf Abpraller mehr heruntergefischt als die Academics (37 zu 25), konnten diese klare Überlegenheit aber nicht zum Sieg nutzen.

Die Heidelberger gewannen das erste von maximal fünf Duellen in der Best-of-five-Serie, weil sie als Team sehr stark waren. Acht Spieler scorten regelmäßig, so dass die Trierer Probleme hatten, sich auf die Variabilität der Mannschaft von Branislav Ignjatovic einzustellen. "Nicht alle Leistungsträger haben ihre Leistung zu 100 Prozent gebracht, aber wir haben das gut aufgefangen", sagte der Serbe, der froh über den gelungenen Auftakt in das Playoff-Viertelfinale war. Mit Blick auf das zweite Duell am Mittwoch ist der Academics-Coach zuversichtlich: "Wir haben noch Reserven und können uns steigern."

Vermutlich wird das notwendig sein.

Heidelberg: Ely 16 Punkte / 4 Dreier, Ney 16, Kuppe 12/4, Würzner 11/1, McGaughey 8/1, Palm 8, Smith 7, Seiferth 7, Rosenbohm 1, Schöpe, Aichele.

Trier: Alston 24, Schmitz 21/6, Shoutvin 16/1, Draginis 8/1, Schmikale 5, Buckner 4, Nortmann 2, Grün 2, Henkel, Buntic, Hennen.

Spielfilm: 12:10 (5.), 15:18 (10.), 27:20 (15.), 35:33 (Hz.), 46:49 (25.), 59:58 (30.), 67:60 (33.), 75:63 (36.), 81:74 (39.), 86:83 (Endstand). Zuschauer: 1251.