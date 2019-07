Von Michael Wilkening

Heidelberg. Es dauerte ein paar Wochen, doch die Beharrlichkeit zahlte sich aus. Mit der Vertragsverlängerung von Sebastian Schmitt haben die MLP Academics Heidelberg einen weiteren Schritt in ihrer Kaderplanung gemacht. Der Aufbauspieler, der in der vergangenen Saison neu zum Basketball-Zweitligisten kam, unterzeichnete einen Kontrakt für eine weitere Spielzeit - und vergrößert die Optionen für Cheftrainer Branislav Ignjatovic.

"Wir haben ja immer betont, wie wichtig in der vergangenen Saison die Teamchemie war. Dazu hat Sebastian einen großen Teil beigetragen, deshalb freuen wir uns, dass er weiter bei uns bleibt", sagt Manager Matthias Lautenschläger. In den zurückliegenden Wochen arbeitete Schmitt an seinen Grundlagen und überzeugte die Academics-Verantwortlichen damit, ihn weiter im Kader zu halten.

Mit dem Vertrag für den 23-Jährigen unterstreicht der Zweitligist, dass er gewillt ist, sich weiterzuentwickeln. "Wir wollen uns verbessern und diese Personalie ist ein Schritt auf dem Weg dorthin", sagt Lautenschläger. Durch Schmitt stehen jetzt bereits sechs deutsche Spieler unter Vertrag, die fest in die Rotation eingerechnet werden können. Im Vergleich zu den zurückliegenden Jahren wird der Kader damit breiter aufgestellt.

Zehn Spieler umfasst der Kader der Heidelberger inzwischen, wobei die Talente Marjan Heindel und Jonas Ihle erst langsam an das Niveau in der 2. Liga herangeführt werden sollen. Mit Shyron Ely und der Neuverpflichtung Adam Eberhard stehen dabei erst zwei Ausländer unter Vertrag. Die Kaderzusammenstellung dauert in diesem Jahr etwas länger als vor zwölf Monaten, wirkt bislang aber sehr zielgerichtet. Das ist nötig, denn nach der Halbfinal-Qualifikation zuletzt und Tabellenplatz zwei nach der regulären Saison sind die Ansprüche von innen wie von außen größer geworden.

Aktuell fehlen jetzt nur noch zwei Import-Spieler, um den Kader auf die Plangröße von zwölf Akteuren zu vergrößern. Bis spätestens zum 10. August sollen aber auch diese verpflichtet sein, wenn Ignjatovic mit seinen Spielern das Training für die neue Saison aufnimmt. "Ich hoffe, dass wir das vielleicht in den kommenden zwei Wochen schon hinbekommen", erklärt Manager Lautenschläger.

Gesucht werden jetzt noch ein weiterer Aufbauspieler sowie ein flexibel einsetzbarer Mann auf dem Flügel.