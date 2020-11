Von Michael Wilkening

Heidelberg. Ganz sicher sagte Sa’eed Nelson in einem Punkt nicht die ganze Wahrheit. "Nur der Sieg der Mannschaft war wichtig", erklärte der 23-Jährige am Samstag, einen Tag nach dem 99:80-Sieg der MLP Academics Heidelberg gegen die Tigers Tübingen. Beim zweiten Saisonerfolg der Heidelberger in der 2. Basketball-Bundesliga schrammte der US-Amerikaner schließlich nur haarscharf an einer besonderen Bestmarke vorbei. Nelson sammelte 28 Punkte, neun Rebounds und neun Assists auf seinem Statistikbogen, weshalb ihm nur ein weiterer Abpraller und eine weitere Vorlage fehlten, um ein Triple-Double zu erreichen. In Nelsons Sport ist das ein Beleg für eine herausragende Leistung.

Beim Sieg gegen die Tübinger nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit war der Sommer-Neuzugang der perfekte Antreiber für seine Mannschaft. Er zog selbst erfolgreich zum Korb, er setzte seine Mitspieler mustergültig ein und verteidigte den eigenen Korb aggressiv. In seinem dritten Match im Trikot der Academics zeigte Nelson, warum die Verantwortlichen der Heidelberger daran glauben, einen Coup gelandet zu haben, in dem sie das Talent von einem Wechsel überzeugten.

"Die Gespräche mit Frenkie haben mir geholfen, eine Entscheidung zu treffen. Er hat mir alles über die Stadt und die Mannschaft erzählt. Danach war ich sicher, den richtigen Schritt zu machen", sagte Nelson. Trainer Branislav "Frenkie" Ignjatovic warb um den hochtalentierten Spielmacher – und der bereute den Wechsel nach Europa nicht. "Ich bin froh, in Heidelberg zu sein. Das Team ist voller netter Kerle und die Stadt ist wirklich schön", so Nelson.

Den Sprung vom US-College hin zu einem Profiteam in Deutschland hat Nelson zunächst einmal gut gemeistert. Das war in dieser Geschwindigkeit nicht zu erwarten, denn als 22-Jähriger kam er im Sommer nach Heidelberg, wo ihn eine neue Basketball- und Lebenskultur erwartete. Da wären Anpassungsprobleme keine Überraschung gewesen. "Ich war schon in Australien oder in Spanien und Italien", berichtete Nelson. Die Botschaft: Ich bin schon herumgekommen, ich bin bereit für Profisport in Europa.

Es ist schade, dass auch die Spiele der Academics im Moment in der Halle keine Zuschauer verfolgen können. Denn es ist spektakulär, wenn Nelson mit seiner Geschwindigkeit an seinen Gegenspielern vorbeizieht. Man kann sich das Raunen auf den Tribünen gut vorstellen, schließlich bietet der Point Guard ein außergewöhnliches Tempo. Beim Sieg gegen Tübingen gelang es Nelson, diese Qualität für den Erfolg der Mannschaft einzusetzen. Im Eins-gegen-Eins war der 23-Jährige nicht zu stoppen und wenn der Gegner ihn mit zwei Spielern attackierte, fand er einen Weg, den freien Kollegen zu finden.

"Ich glaube, wir können dieses Jahr richtig gut werden, wenn wir uns als Team mit der Zeit noch besser finden", zeigte sich Nelson angetan von der Qualität seiner neuen Mannschaft. In den ersten drei Partien wurde das Potenzial der Heidelberger offensichtlich, allerdings auch eine Problemzone. In der Deckung stimmen viele Automatismen noch nicht – und hier und da auch mal die Bereitschaft, sich für die Kollegen aufzuopfern. Nelson ist sicher, dass dies in den kommenden Wochen besser wird. Gelingt das, steht den Academics viel offen. Nicht nur, aber auch wegen des Könnens des spektakulären Spielmachers Sa’eed Nelson.