Von Michael Wilkening

Heidelberg. Für Phillipp Heyden kam das Alternativprogramm genau zur richtigen Zeit. Gestern durfte sich der Kapitän der MLP Academics Heidelberg um seine beiden Kinder kümmern. „Das tut immer gut, da kommt man auf andere Gedanken“, sagte der Center, ehe er sich dem eigenen Nachwuchs widmete. Die Ablenkung tat gut, denn am Sonntag hatte Heyden eine schlechte Erfahrung gemacht. Beim 67:79 gegen den FC Schalke 04 hatten die Heidelberger die schlechteste Saisonleistung in der 2. Basketball-Bundesliga gezeigt.

Lethargische Vorstellung

Durch die zweite unerwartete Niederlage vor eigenem Publikum ließen die Heidelberger den Kontakt zur Tabellenspitze abreißen und – vielleicht noch alarmierender – zeigten gegen S04 eine lethargische Vorstellung. „Jeder sollte sich vielleicht einmal fragen, ob er alles gegeben hat“, sagte Heyden, der mit 15 Punkten und einer guten Wurfquote der einzige Lichtblick im Team der Academics gewesen war. Nach einem formidablen Start in die Partie und einer 17:4-Führung ließen die Heidelberger deutlich nach. Offensichtlich fühlten sich die Schützlinge von Trainer Branislav Ignjatovic gegen die ersatzgeschwächten Westdeutschen zu sicher – und schafften es später nicht mehr, die nötige Spannung aufzubauen, um die Partie für sich zu entscheiden. „Ich kann den Spielern kämpferisch keinen Vorwurf machen“, räumte Ignjatovic ein – und machte damit deutlich, dass das Problem eher mentaler Natur war. „Vielleicht fühlen wir uns mit den acht Siegen zu wohl“, sagte Heyden.

Als Tabellenfünfter befinden sich die Academics weiterhin im Soll, durch die zwei Vorstellungen zuletzt wurde aber deutlich, dass das Team aktuell noch nicht so gut ist, wie es die Ausbeute der ersten zehn Partien erahnen ließ. „Jetzt haben wir eben nicht mehr das nötige Glück gehabt, das uns in vielen Partien geholfen hat“, befand der Academics-Kapitän, der in den kommenden Tagen im Training genau hinschauen will, wie sich die Spieler verhalten. Sollte Heyden zu dem Schluss kommen, dass es innerhalb der Mannschaft ein grundlegendes Problem gibt, denkt er daran, eine Teamsitzung einzuberufen. „Falls es uns hilft, werden wir das machen. Vorher würde ich mich aber noch einmal mit den erfahrenen Spielern wie Shy Ely absprechen“, sagte Heyden – purer Aktionismus ist aus Sicht des Centers nicht das richtige Mittel.

Etwas Zeit haben die Heidelberger in jedem Fall durch den Spielplan, um das Geschehene aufzuarbeiten und an den zuletzt gezeigten Defiziten zu arbeiten. Erst am 7. Dezember steht das nächste Spiel an – dann geht es bei Phönix Hagen darum, den negativen Trend zu durchbrechen. „Auf der einen Seite wäre es mir lieb, wenn wir schon am Mittwoch wieder spielen könnten, um mit einem Sieg ein gutes Gefühl zu bekommen“, erklärte Heyden, „aber es ist andererseits gut, dass wir jetzt in Ruhe an unseren Schwächen arbeiten können.“

Insgesamt ist der Rat des erfahrenen Kapitäns der Academics: „Wir sollten jetzt nicht in Panik verfallen.“ Eine Schwächephase sei in einer Saison schließlich die Normalität und die Heidelberger seien jetzt eben im November in eine solche hineingerutscht. Dass bis Weihnachten vier Auswärtsspiele hintereinander anstehen, ist für Heyden kein grundsätzliches Problem – im Gegenteil. „Es sieht so aus, dass wir uns in fremden Hallen im Moment etwas leichter tun“, so Heyden. Die „mentale Blockade“, die Ignjatovic gegen Schalke gesehen hatte, kann also auswärts besser überwunden werden. Im besten Fall schon am 7. Dezember in Hagen.