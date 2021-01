Von Nikolas Beck

Heidelberg. Die Erinnerungen waren schwach, aber schmerzvoll. Es fühle sich an, als wäre das Hinspiel eine Ewigkeit her, sagte Branislav Ignjatovic vor dem zweiten Vergleich mit Leverkusen. Es ist eben viel passiert bei den MLP Academics seit man Anfang November bei den Bayer Giants verloren hatte – und Coach Ignjatovic sich über die schwächste Saisonleistung ärgern musste.

Ignjatovic ist zu wünschen, dass der 103:75 (49:32)-Erfolg vom Sonntagabend länger im Gedächtnis bleiben wird: Den Zweitliga-Basketballern, die von Corona gebeutelt fünf Wochen pausieren mussten und drei Wochen lang überhaupt keine Halle von innen sahen, ist der Re-Start mehr als eindrucksvoll geglückt. Mit dem Kantersieg haben die Heidelberger also auch das zweite Spiel binnen einer Woche für sich entscheiden können.

"Ich bin sehr, sehr zufrieden", sagte Ignjatovic. Noch sei sein Team zwar nicht wieder ganz auf dem Level wie vor der Zwangspause: "Aber mit dem knappen Erfolg in Trier konnten wir offensichtlich ein bisschen Selbstvertrauen tanken."

War es noch am Mittwochabend gegen die Gladiators vor allem ein Sieg von Wille und Moral, bei dem man einen frühen 19-Punkte-Rückstand aufholen musste, zeigten die Ignjatovic-Schützlinge diesmal von Beginn an, wer im verwaisten Olympiastützpunkt Herr im Haus ist. Hansi Gnad, 1993 Europameister und heute Chefcoach der Leverkusener, konnte noch so laut schreien: Schnell waren die Heidelberger auf über zehn Punkte enteilt. Dank Teamgeist, Kampfgeist und Jordan Geist, der diesmal ohne Fehlwurf blieb (20 Punkte), ging es mit einer souveränen 49:32-Führung in die Pause.

Hintergrund > Branislav Ignjatovic, Trainer der MLP Academics: "Ich versuche meine Mannschaft immer damit zu motivieren, wenn wir gegen einen Gegner etwas gutzumachen haben. Leverkusen hat sich heute aber auch ganz anders präsentiert als noch im Hinspiel. Wir haben einen sehr guten, aber der Gegner [+] Lesen Sie mehr > Branislav Ignjatovic, Trainer der MLP Academics: "Ich versuche meine Mannschaft immer damit zu motivieren, wenn wir gegen einen Gegner etwas gutzumachen haben. Leverkusen hat sich heute aber auch ganz anders präsentiert als noch im Hinspiel. Wir haben einen sehr guten, aber der Gegner wohl auch einen schlechten Tag erwischt. Nichtsdestotrotz: Ich bin mit unserer Vorstellung heute wirklich sehr zufrieden. Das war auch defensiv über weite Strecken richtig gut. Dass wir in der Offensive über große Qualitäten verfügen, ist kein Geheimnis mehr. Wie die Mannschaft mit all den Widrigkeiten umgeht, spricht für ihren Charakter. Sie kommen immer mit einem Lächeln in die Halle, trainieren gerne – das sind einfach gute Jungs." > Matthias Lautenschläger, Manager der Academics: "Es kann nicht immer so ausgehen, wie heute – und wir von außen gefühlt jeden Wurf treffen. Wir hoffen einfach, dass am Mittwoch in Paderborn Armin (Trtovac) wieder dabei sein kann. Der Sieg spricht für die spielerische, aber auch die mentale Qualität des Teams." nb

"Das klingt natürlich komfortabel", freute sich Matthias Lautenschläger über den Vorsprung. Zugleich hob der Manager mahnend den verbalen Zeigefinger: "Aus eigener Erfahrung wissen wir, wie schnell sich so ein Spiel drehen kann."

Selten hat sich Lautenschläger so gerne geirrt. Spannend wurde es auch nach dem Seitenwechsel nicht mehr. Obwohl die Heidelberger, ohnehin mit kleiner Rotation am Start, durch das frühe vierte Foul von Albert Kuppe sowie die Verletzung von Phillipp Heyden, der gar nicht mehr mitwirken konnte, vor zusätzliche Herausforderungen gestellt wurden.

"Bei unseren großen Jungs, ist es wie verhext in diesem Jahr", berichtete Ignjatovic vom Schlag auf Heydens Nase. Schließlich war nach der Corona-Pause auch Backup Armin Trtovac abermals noch nicht einsatzbereit. Ohne echten Center im Spiel war es Shy Ely, vor der Pause auffallend unauffällig, der im dritten Viertel mit elf Zählern die Verantwortung übernahm. Die Academics ließen sich in ihrem bisweilen unwiderstehlichen Offensivspiel jedenfalls nicht beirren. "Ich hatte zu keinem Zeitpunkt die Befürchtung, dass es heute noch mal knapp werden würde", erklärte Ignjatovic nach dem sechsten Sieg im sechsten Heimspiel. Lautenschläger brachte es auf den Punkt: "Das war ein fast perfekter Abend."

Zwischenzeitlich wuchs der Vorsprung sogar auf über 30 Zähler an. Und spätestens als Scharfschütze Kuppe in der Schlussminute den 15. Dreier des Abends durch die Reuse jagte und erstmals die 100-Punkte-Marke geknackt war, flog das Popcorn bei den Academics-Fans vor dem Fernseher wohl vor Begeisterung durchs Wohnzimmer. "Es ist einfach schade, dass wir ausgerechnet in dieser Saison keine Zuschauer in der Halle haben", schickte der Trainer Grüße an die Unterstützer. Nicht nur Ignjatovic wird an d i e s e s Duell mit Leverkusen sicher immer wieder gerne zurückdenken.

Heidelberg: Geist 20 (3 Dreier), McGaughey 20 (4), Ely 16 (2), Kuppe 15 (3), Nelson 12, Würzner 9 (1), Vasiljevic 6 (2), Heyden 4, Loh 1.

Leverkusen: Bacak 18, Heinzmann 11, Hujic 10 (2), Lohaus 9, Dressler 9 (3), Eberhardt 9 (1), Mann 5, Kuczmann 4 (1), Blass, Edigin jr., Fankhauser.

Stenogramm: 13:7 (5.), 24:13 (1. Viertel), 34:21 (16.), 49:32 (Hz.), 61:41 (25.), 76:57 (3. V.), 91:64 (35.), 103:75 (Endstand).