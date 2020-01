Von Nikolas Beck

Heidelberg. Branislav Ignjatovic ist nicht zu beneiden. Eine schlimmere Serie als die aktuelle – die MLP Academics Heidelberg haben vier Spiele hintereinander verloren – gab es mit dem Serben als Trainer seit seiner Amtsübernahme 2014 noch nie. Und wer den 53-Jährigen kennt, der weiß, wie sehr er an der erfolglosen Phase zu knabbern hat. Zumal er das Gefühl hat, dass ihm ein Stück weit die Hände gebunden sind. "Die Jungs haben ja das Basketballspielen nicht verlernt", stellt er klar. Aber das Selbstvertrauen entscheide eben oft über Sieg und Niederlage. "Und das fehlt bei uns momentan komplett." Die Folge: "Wir verkrampfen in engen Situationen – das Problem lösen nur Siege."

Die nächste Gelegenheit, in die Erfolgsspur zurückzukehren, bietet sich dem Zweitligisten am Sonntag (17 Uhr) im Heimspiel gegen die Nürnberg Falcons. Von einer perfekten Trainingswoche konnte Ignjatovic am Donnerstag im Gespräch mit der RNZ aber nicht berichten.

Zum einen macht Armin Trtovac Sorgen. Der junge Center, der in dieser Saison bereits mehrfach unter Beweis gestellt hat, dass er an guten Tagen zum Erfolgsgaranten werden kann, plagt sich mit einem grippalen Infekt herum. Und auch die Trainingszeiten in Heidelberg ließen zu wünschen übrig, weil die Hallen im Neuenheimer Feld immer wieder von anderen Sportarten belegt waren. Am Dienstag schuf ein kurzfristig angesetzter Test bei den Bundesliga-Korbjägern der Skyliners Frankfurt Abhilfe.

"Das war einerseits wichtig für das Team, um sich weiter an das Zusammenspiel mit Davonte Lacy zu gewöhnen", so Ignjatovic. Andererseits helfe jedes Spiel auch dem neuen US-Amerikaner, der sich binnen zwei Spielen zum großen Hoffnungsträger der Academics gemausert hat, die Abläufe zu verinnerlichen. Gegen die Skyliners zog man am Ende mit 70:88 den Kürzeren. "Weil wir eine minutenlange Schwächephase vor der Pause hatten, das haben wir zurzeit leider immer wieder", erklärt der Trainer, der ansonsten auch viel Positives beobachten konnte. Fleißigster Punktesammler einmal mehr: Davonte Lacy, der 21 Zähler markierte.

"Er ist eine absolute Bereicherung", schwärmt der Trainer von seiner Nummer sieben, die für den schwer verletzten Topscorer Shy Ely verpflichtet wurde. Freilich wäre Ignjatovic nicht Ignjatovic, würde er nicht im selben Atemzug davor warnen, sich künftig nur noch auf die Heldentaten des 26-jährigen Scharfschützen zu verlassen: "Auch er wird nicht in jedem Spiel über 20 Punkte machen können, und die Gegner werden sich mit der Zeit besser auf ihn einstellen."

Apropos Gegner: Mit den Falken aus Franken haben die "Akademiker" noch eine Rechnung offen. In der vergangenen Saison duellierten sich die Heidelberger im Halbfinale der Playoffs mit dem späteren Finalisten, weswegen die Falcons gleich dreimal in den Olympiastützpunkt flatterten – und sich dreimal als Sieger wieder verabschiedeten.

Die jüngsten Erinnerungen sind angenehmer. Erst vor fünf Wochen ging in Nürnberg das Hinspiel über die Bühne: "Da waren zwei verunsicherte Mannschaften aufeinandergetroffen", sagt der Academics-Coach über den 71:55-Erfolg Mitte Dezember. Es sei zwar wahrlich "kein Basketball-Leckerbissen" gewesen, aber zumindest das vorerst letzte Mal, dass die Heidelberger jubeln durften.

Gegen eine ähnliche Entwicklung am Sonntag hätte Branislav Ignjatovic nichts einzuwenden. "Es darf gerne ein hässliches Spiel sein, das wir am Ende von mir aus mit einem halben Punkt gewinnen", schmunzelt der leidgeprüfte Trainer. Aktuell helfen eben nur Siege.

Pro A, Sonntag, 17 Uhr: Heidelberg – Nürnberg.